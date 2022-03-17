網路投保夯！產險兩款保單年翻4倍 旅平險買氣增溫

後疫情時代，網路投保商機大！金管會今（17）日公布，今(2022)年1月壽險業網路投保件數為1萬2,800件，較去年同期增加87.8%，主要是疫情和緩下，旅平險投保案件增加所致，產險業網路投保件數也不遑多讓，一口氣大增421.9%，主因由防疫險、疫苗險貢獻最多。

根據保險局統計，今年1月壽險業網路投保件數達1萬2,800件，較去年同期的6,800件，一口氣增加87.8%，保費收入3,400萬元，也較去年同期的3,000萬元，增加13.3%。

金管會保險局副局長林志憲表示，今年1月壽險業網路投保件數、金額皆較去年同期增加，主要是隨著疫情和緩，提高民眾出遊意願，使得旅平險網路投保件數增加。

另在產險業部分，今年1月網路投保件數達74萬5,700件，較去年同期的14萬2,800件，大幅增加421.9%，保費收入3億7,500萬元，較去年同期的1億5,400萬元，也大增144.5%。

產險業今年1月網路投保件數較去年增加逾四倍、保費收入也增加逾一倍，林志憲對此分析，主要是防疫險、疫苗險投保量大增所致。

另因應金融科技日益創新發展的趨勢，及民眾透過網路辦理金融服務的需求，金管會在風險可控及維護民眾權益的前提下，逐步放寬保險業辦理網路投保的業務範圍，並建置「保障型保險商品平台」，提供民眾多元及便捷的網路的投保及服務管道。

林志憲表示，目前已有許多保險商品可透過網路投保方式辦理，如汽車保險、機車保險、疫苗接種綜合保險、旅行平安保險、傷害保險、定期人壽保險、實支實付型健康保險、利率變動型年金保險等。

又為提供民眾簡易、實惠的保障型保險商品，以增進民眾的保險保障，金管會已建置「保障型保險商品平台」，民眾可透過該平台連結至保險業的專屬網頁，購買定期人壽保險、小額終老保險及重大疾病健康保險等。

金管會鼓勵民眾可善用多元的網路投保管道，在不受空間與時間的限制，只要能使用網路的情況下，即可依據自己的保險保障需求，選擇合適的保險商品，減少疫情期間的人員接觸，輕鬆擁有更完整的保險保障。