外銀明年起採API申報 金管會將朝顆粒化監理邁進

為因應國際監理科技發展趨勢，建立有效且精準的監理機制，金管會今（17）日宣布，今(2022)年1月起40家本國銀行全面改採API方式申報，明年1月起請外商銀行及陸資銀行配合，有助申報資料更正確、安全，未來也有助監理「顆粒化」資料申報推動，趁早發現異常與風險。

金管會檢查局副局長張子敏表示，經3年來循序試行及導入，本國銀行自今年1月起，於檢查局「銀行及票券公司監理資料申報窗口系統」（單一申報系統）全面採API自動申報全部財務報表，報表36至91張不等，過去須採取人工申報，因此檢查人員須查核數字是否正確，才能進行報表分析，如今透過API後即時傳到金管會系統，過程中又有密碼認證設計，因此申報資料既安全又方便。

張子敏指出，為加速推動數位監理申報作業，金管會已請外國銀行在台分行及大陸地區銀行在台分行配合自明年1月起全面採API申報方式申報，至於銀行顆粒化（Granular）資料申報推動，已在「金融科技發展路徑圖」設為長期目標，目前研議規劃中，而票券商因市場規模較小，不僅採API申報，更於去年7月實施顆粒化監理。

金管會鼓勵銀行業積極推動API申報機制整合內部自動化，以發揮整體自動化申報最大綜效，有助於實現自動化智慧法定報表申報機制，邁向監理科技新紀元。

針對銀行業導入API申報的效益，金管會提出四大優勢，首先是提高申報效能，以API介接自動進行申報，可減輕銀行前端申報人工作業負擔，提高申報效能。

第二是提升申報資料品質，API申報可整合內部申報資料自動產出，發揮自動化申報最大綜效，避免人工輸入耗時或輸入錯誤，確保申報資料的正確性；第三是提升申報安全性，API申報機制除具加密傳輸外，並採用多重安全機制，較原有人工上傳更具安全性。

第四是有助於未來API顆粒化申報推動，讓金融機構先熟悉API申報機制，有助於配合未來規劃以顆粒化資料申報作業的推動，增進資料蒐集效率，減少重複申報，提高監理機關資料運用彈性，儘早發現異常與風險，進而達到「精準監理」。