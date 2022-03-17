央行今年首場理監事會議 決議全文這裡看

央行今（17）日召開理監事會議，決議調升貼放利率1碼（0.25個百分點），央行重貼現率上漲至1.375%；本次為總裁楊金龍任內首度調升利率，也是央行睽違逾十年來首次升息，今日並未宣布採取第五波房市信用管制。以下為中央銀行理監事聯席會議決議新聞稿全文：

上(2021)年12月本行理事會會議以來，全球景氣持續復甦，惟新冠肺炎(COVID-19)變種病毒Omicron疫情再起，供應鏈瓶頸仍存。近期俄烏戰事爆發，主要國家相繼對俄羅斯進行經濟金融制裁，造成大宗商品供應受阻而價格高漲，進一步推升全球通膨壓力。此外，美國等主要經濟體寬鬆貨幣政策逐漸退場，預期本(2022)年全球經濟成長轉趨溫和。伴隨俄烏戰爭與相關制裁之影響，近期國際金融市場震盪加劇。國際機構下修本年全球經濟成長預測值，並上修本年全球通膨率預測值。

展望未來，地緣政治局勢緊張、國際原物料價格飆漲、變種病毒引發疫情反覆，以及氣候變遷加劇等風險，均可能促使全球高通膨現象更持久，衝擊經濟活動與擴大金融市場波動，增添全球景氣下行風險。

二、國內經濟金融情勢

(一) 年初以來，國內雖受變種病毒疫情干擾，惟對民眾消費意願影響有限，零售業及餐飲業營業額持續增加。此外，受惠於全球經濟活絡，新興科技應用及數位轉型商機延續，出口動能仍強勁，資本設備進口亦續擴增，國內景氣穩健擴張。展望未來，民間消費成長可望增溫，出口與民間投資將續增加，惟基期墊高，並考量俄烏衝突之影響，成長率將趨溫和，本行預測本年經濟成長率為4.05%(詳附表1)。

勞動市場方面，失業率續降，就業人數續增，已逐漸回復至上年國內疫情爆發前水準；工業與服務業全體受僱員工平均名目經常性薪資年增率亦溫和走升，其中，受疫情衝擊較大之服務業薪資成長因疫情緩解而漸次回升，顯示各產業復甦力道不均現象有所改善。

(二) 本年1至2月消費者物價指數(CPI)平均年增率為2.60%，漲幅仍高，主因國內油料費隨國際原油價格上揚而調升，加以餐飲業者反映成本調高外食售價，以及水果、耐久性消費品、機票等價格上漲；不含蔬果及能源之核心CPI年增率則為2.03%。

預期全球供應鏈瓶頸仍將持續一段時日，加以近期俄烏軍事衝突，造成原油、穀物及基本金屬等大宗商品價格攀升，恐將進一步推升國內能源、食物類及耐久性消費品等商品價格，加劇國內通膨壓力；預估本年前3季CPI年增率仍將高於2%，第4季可望回降至2%以下，本行上修本年CPI及核心CPI年增率預測值為2.37%、1.93%(詳附表2)。

(三) 近月銀行體系超額準備約為600餘億元水準，日平均貨幣總計數M2年增率由上年第4季之8.24%降為本年1月之7.87%，全體銀行放款與投資持續成長，本年1月年增率為8.75%，其中對中小企業放款年增率達11.52%；長短期利率小幅波動，金融情勢尚屬寬鬆。

三、本行全體理事一致同意調升政策利率0.25個百分點

綜合國內外經濟金融情勢，雖然國際經濟前景面臨諸多不確定性，可能影響國內經濟成長力道；惟考量近期俄烏衝突導致全球能源等大宗商品價格大幅上揚，國內輸入性通膨壓力大，CPI年增率連續數月高於2%，且將持續至本年第3季，核心CPI年增率亦上升，國內物價漲幅持續居高。此外，受疫情影響之內需服務業景氣逐步回溫，勞動市場情勢亦持續改善，以及美國等部分經濟體已啟動升息。本行理事會認為調升本行政策利率，有助抑制國內通膨預期心理，維持物價穩定、協助整體經濟金融穩健發展之政策目標。

本行重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.25個百分點，分別由年息1.125%、1.5%及3.375%調整為1.375%、1.75%及3.625%，自本年3月18日起實施。

鑑於全球通膨上行風險仍高，本行將密切關注國際原物料情勢變化、主要經濟體貨幣政策動向、地緣政治風險等對國內物價與經濟金融情勢之影響，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並協助經濟成長之法定職責。

四、在本行調升政策利率下，為持續減輕本行中小企業專案貸款之借款企業資金成本，本行維持提供銀行之轉融通利率於0.1%至本年6月30日

本行中小企業專案貸款自2020年4月開辦迄今，金融機構核准戶數逾30萬戶，金額逾5,000億元，有助受疫情影響之中小企業取得營運所需資金。隨國內疫情受控，企業逐步恢復正常營運，紓困需求下降，本專案貸款之銀行受理企業申貸期限已於上年底截止；至於專案融通期限及企業適用本行優惠利率期限則至本年6月30日，屆期前本行將陸續收回銀行融通資金約4,000億元。

考量本次調升政策利率將影響本專案貸款之借款企業資金成本，本行並配合修正「中央銀行辦理銀行承作受嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響之中小企業貸款專案融通作業規定」，維持本專案融通利率於0.1%至本年6月30日，使銀行得以繼續提供中小企業優惠利率。

五、本行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，積極落實政府「健全房地產市場方案」之信用資源有效配置及合理運用；實施迄今，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長趨緩，不動產貸款集中度大致穩定，有助銀行降低授信風險與健全經營。未來本行將持續關注不動產貸款及房地產市場發展情形，並檢視管制措施之執行成效，適時檢討調整相關措施內容，以促進金融穩定。

六、新台幣匯率原則上由外匯市場供需決定，但若有不規則因素(如短期資金大量進出)與季節因素，導致匯率過度波動或失序變動，而有不利於經濟金融穩定之虞時，本行將本於職責維持外匯市場秩序。