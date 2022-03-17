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通膨怪獸來襲 國泰投信推兩招養胖退休金

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
國泰投信投資顧問部主管楊正豪指出，投資人可利用兩招打造月退俸提款機。圖／報系資料照
國泰投信投資顧問部主管楊正豪指出，投資人可利用兩招打造月退俸提款機。圖／報系資料照

根據主計處最新預測，俄烏開戰使得原油價格飆升影響我國物價，並上修2022年通膨率（消費者物價漲幅）至1.93％，前兩季通膨率甚至超過2％，分別是2.76％、2.33％。在高通膨之下，維持購買力、不讓退休金縮水成為重要課題。國泰投信指出，建議投資人提高股票配置比重並打造月退俸金雞母。

國泰投信投資顧問部主管楊正豪指出，美國學者William Bengen所提出的4%法則，是最簡單試算退休準備金的公式（退休金=每年生活費÷4%），但隨著低利率時代來臨、平均壽命越來越長，以及醫療安養照護費用的增加，所謂的4%法則可能已經不管用。

為了對抗市場的波動，股債資產配置、分散投資顯得更重要，因為股票和公債存在負相關性，可有效降低系統性風險。

過往退休後的配置通常以80-90%的債券，搭配10-20%的股票為主，然而因為現在利率仍低，股票比重就必須提高。

投資人可利用兩招打造月退俸提款機：首先、鎖定存股型ETF，如國泰永續高股息ETF（00878）作為股票的配置，季配息提供穩健現金流。

第二步、再搭配以債券為主的退休型產品，如：國泰泰享退2029目標日期組合基金，可選擇到期後平均每月買回，達到類似月退俸的效果。

兩者相輔相成下，等於是養了兩隻金雞母，固定時間會下金蛋，同時又能夠有資產配置，降低投資風險，即便退休照樣也能領分紅獎金。

此外，要計算退休金，有更快速、更貼近現實生活的工具，透過國泰投信設置「泰享退魔法學院」網站（https://www.cathaysite.com.tw/retireplanWeb/retire_plan.aspx#popup），其中「退休理財試算」單元，是業界首創整合勞保與勞退的退休試算平台，讓計算結果更貼近真實數字外，在完成試算後，還可獲得個人專屬的退休金健檢魔法書。

退休金 國泰

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