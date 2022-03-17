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財訊財富管理大獎 元富證券獲雙獎肯定

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
券商公會理事長賀鳴珩 (左)與元富證券董事長陳俊宏(右)。(元富證券/提供)
券商公會理事長賀鳴珩 (左)與元富證券董事長陳俊宏(右)。(元富證券/提供)

新光金控旗下元富證券榮獲2022財訊財富管理大獎「最佳財富增值獎」及「最佳影音行銷獎」，顯示元富證券於財富管理的優異表現，獲得投資人及客戶的高度肯定。頒獎典禮於今(17)日在台北晶華酒店舉行，由元富證券董事長陳俊宏代表受獎。

陳俊宏表示，元富證券在今年財富管理大調查中獲得最佳財富增值獎，要感謝投資人及客戶的長期支持，元富證券的初衷是簡化投資人跨信託及複委託平台投資的不便性，降低交易的時間成本及投資成本，讓投資人在元富證券不僅是一站購足，更可以One Account Shop，因此不斷積極發展更具差異化的財管平台，提供更友善的平台、更直覺的電子下單介面，以及更豐富的各項產品線，打造出完整的財富管理信託平台，同時亦持續優化平台，讓商品廣度及深度更符合投資人需求，讓投資人都能夠在平台上找到適合其風險屬性及符合當下市場動態的商品，達到穩健資產配置、財富增值的投資目的。

元富證券去年更發展證券商唯一的指定單獨管理運用金錢信託智能理財平台智能Win Win go，讓投資人透過單筆或是定期定額方式參與全球境內外基金的投資，同時可因應市場變動自動再平衡，即時調整投資組合，避免追高殺低或半途退出的投資弱點，達到投資紀律化。

近兩年因疫情爆發，加速催化零接觸理財的發展，元富證券順勢推出智能Win Win go影音動畫，以說故事的方式，透過懶人包影片將平台的特點融入投資情境中，使用巧妙生趣的比喻來轉化艱澀的專業名詞，以淺顯易懂的方式帶出智能理財之優點，成功傳遞出平台價值-時間、財富雙自由，也帶動智能Win Win go當月申辦人數成長2,300％，更因此獲得最佳影音行銷獎項。

元富證券秉持「創造財富、圓滿豐富；承載信任、值得託付」理念，在財富管理業務上持續用心為投資人提供專業服務、創造財富增值，給予投資人安全、便利、智慧、即時的各項服務，成為投資人的最佳財富管理夥伴。

元富 財富管理

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