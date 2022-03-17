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元大銀發行五年期可持續發展債券 總額20億

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

響應綠色行動方案2.0，引導投資人重視ESG(環境、社會、公司治理)議題，並促成投資及產業追求永續發展的良性循環，元大金控擴大永續金融影響力，子公司元大銀行將在3月21日發行2022年度第一期一般順位金融債券，用於支應綠色投資計畫及社會效益投資計畫放款，每張面額1千萬元，發行總額新臺幣20億元，發行時間五年，到期日為2027年3月21日，這也是國內今年發行的第三檔可持續發展債券。

元大金控接軌聯合國永續發展目標(SDGs)，訂定「集團永續發展策略藍圖」，以五年為期設立短、中、長期目標與行動方案，建立永續的經營管理與服務模式。五大子公司依循集團「永續金融準則」，制定永續發展投融資政策，將ESG因子納入日常營運及決策考量，去(2021)年全年經永續金融準則評估的投融資案件逾3,200件，已超越目標。且元大銀行於2020年加入赤道原則協會會員銀行後，依循國際架構，將責任授信精神落實至授信業務規劃，管理授信案潛在環境及社會風險，並規劃中期目標，至2023年評估案件累計達1萬件。

這次元大銀行發行可持續發展債券，也響應政府「五加二」產業發展計畫，支持重點發展產業取得資金，也開辦具相關永續相關概念產業融資，包含太陽能電池製造業、再生能源發電業、綠建築、電動車、廢棄物回收再利用設備/廢棄物發電專案建置等相關貸款，協助低碳產業發展所需資金，並規範避免承作企業清單。

在社會效益投資計畫類別，元大銀行提供醫療及教育相關融資專案，中期目標在2023年永續投資放貸金額放貸總額訂定目標3,000億元。此次可持續發展債券社會效益投資類別分為三大類，包含都市更新、危老建物在內的「可負擔住宅」類別；二為提供COVID-19疫情下相關防疫服務，如醫療院所建立或防疫旅館轉型，滿足「基本服務需求」；三是創造就業及可以減輕或避免因社會經濟危機所導致失業計畫，支持實際經濟轉型，透過責任投資，為社會永續發展共榮共盡心力。

元大金控 債券

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