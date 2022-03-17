快訊

直播／第27期疫苗首日預約率低 指揮中心下午2時記者會

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

布局首選 短天期債低波動耐震

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
新興市場高收益企業債自毎次修正，後市反彈力道更大
新興市場高收益企業債自毎次修正，後市反彈力道更大

台新投信表示，美國消費者物價指數（CPI）創下40年新高，使聯準會升息的壓力遽升，也導致債市承壓。不過，就歷史經驗來看，新興市場高收益債自2005年來，總報酬未曾連續兩年為負報酬，且為負報酬的後兩年，皆迎來可觀的反彈行情。

2021年新興市場高收益債呈現負報酬4.7%，隨著新興市場企業基本面良好，違約率低，且商品價格改善企業資產負債表等利基下，預期2022年漲升行情可期。在布局上，短天期美債殖利率上彈和部分新興國家升息對大部分短天期高收益債券影響有限，優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人張瑋芝表示，由於新冠肺炎疫情使新興國家經濟發生衰退，各國政府透過擴大財政支出來刺激經濟，2020年整體新興市場財政赤字由3%擴大至7%，但在疫情逐漸緩和，疫苗施打也逐漸普及下，各國政府將開始縮減赤字，預估2022年整體新興市場財政赤字可望收斂至4-5%。此外，截至2021第三季，新興市場高收益企業槓桿自2020年高點3.3倍下降至2.3倍，利息保障倍數卻攀升至5.0倍。在財務體質轉佳下，新興市場非金融企業負面展望比例自2020年28%下降至20%。

張瑋芝表示，就企業基本面而言，新興市場依舊穩健，維持較低的違約率，商品價格上揚有助於改善資產負債表，新興市場公司債仍有獲利機會。在美國央行緊縮步伐下，建議配置短天期高收益債券有助於降低波動。操作上，看好印度、南非、祕魯等地區原物料、能源相關產業近期表現，可減碼投資等級金融債及房地產。

新興市場 債券

延伸閱讀

富邦期貨：高殖利率及跌深電子股 有望吸引買盤挹注

鮑爾：美國經濟不會衰退 最快5月宣布縮表

升息時代來臨 穩定月收益型基金獲青睞

中國高收債 迎修復行情

相關新聞

一銀攜手台電供應鏈簽MOU 打造中小企業友善融資生態圈

第一銀行於3月16日與台電舉行供應鏈融資合作備忘錄（MOU）簽約儀式，雙方共同將數位流程導入貿易融資，銀行得以降低風險、...

新台幣午盤強升1.07角 暫收28.518元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.518元，強升1.07角，成交金額8.47億美元

台新銀贊助高球女將蔡佩穎 勇奪日巡冠軍

台新銀行贊助的高球女將蔡佩穎繼1月奪下國內日立慈善盃女子菁英賽冠軍後，於本(3)月13日在日本明治安田生命女子高爾夫球賽...

影／若央行升息 蘇建榮：青安貸款將滾動式檢討

有立委質詢時對於央行升息，青年安心成家購屋等優惠貸款將會增加民眾壓力，財政部長蘇建榮上午在出席立法院委員會前接受媒體聯訪...

內、外資金動能充沛 法人：逢低布局越股好時機

俄烏局勢動盪持續干擾全球股市，越股因自身資本市場結構之故，受到的負向衝擊相對輕微，富邦越南(00885) ETF經理人楊...

元大銀發行五年期可持續發展債券 總額20億

響應綠色行動方案2.0，引導投資人重視ESG(環境、社會、公司治理)議題，並促成投資及產業追求永續發展的良性循環，元大金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。