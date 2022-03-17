布局首選 短天期債低波動耐震

台新投信表示，美國消費者物價指數（CPI）創下40年新高，使聯準會升息的壓力遽升，也導致債市承壓。不過，就歷史經驗來看，新興市場高收益債自2005年來，總報酬未曾連續兩年為負報酬，且為負報酬的後兩年，皆迎來可觀的反彈行情。

2021年新興市場高收益債呈現負報酬4.7%，隨著新興市場企業基本面良好，違約率低，且商品價格改善企業資產負債表等利基下，預期2022年漲升行情可期。在布局上，短天期美債殖利率上彈和部分新興國家升息對大部分短天期高收益債券影響有限，優先布局低波動的短天期新興債，以降低資產震盪風險。

台新新興短期高收益債券基金經理人張瑋芝表示，由於新冠肺炎疫情使新興國家經濟發生衰退，各國政府透過擴大財政支出來刺激經濟，2020年整體新興市場財政赤字由3%擴大至7%，但在疫情逐漸緩和，疫苗施打也逐漸普及下，各國政府將開始縮減赤字，預估2022年整體新興市場財政赤字可望收斂至4-5%。此外，截至2021第三季，新興市場高收益企業槓桿自2020年高點3.3倍下降至2.3倍，利息保障倍數卻攀升至5.0倍。在財務體質轉佳下，新興市場非金融企業負面展望比例自2020年28%下降至20%。

張瑋芝表示，就企業基本面而言，新興市場依舊穩健，維持較低的違約率，商品價格上揚有助於改善資產負債表，新興市場公司債仍有獲利機會。在美國央行緊縮步伐下，建議配置短天期高收益債券有助於降低波動。操作上，看好印度、南非、祕魯等地區原物料、能源相關產業近期表現，可減碼投資等級金融債及房地產。