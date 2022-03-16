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保經代想賣純網保的創新保單 金管會憂心走回頭路
金管會今天召開純網保公聽會，會中保經代公會希望，允許保經代和純網保合作，讓保經代也可以代理銷售純網保的保單，或是以系統API串接做合作？
保險局長施瓊華則表示，純網保最重要的是「去業務員」，且招攬和銷售全走線上，若允許保經代與純網保業者合作，是否又會變成走回通路，這部分需再思考評估，其次，系統串接也需跟純網保的營運模式連結，這些會納入評估。
另一家保險業者則說，保經代公司在純網保中，頂多只能扮演「引客」角色，但事實上，純網保可以直接跟生態圈合作，從生態圈獲客，不須讓保經代「多賺一手」。
該業者也說，開放純網保就是要走「直接銷售」，若還給保經代銷售，等於又要付給保經代通路佣金，其次，就算是保經代要跟純網保串接電子商務，在現行傳統網路投保也可以做，並不需要透過純網保。
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