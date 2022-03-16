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國人前2月刷卡額破5000億元 創近三年新高

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
2月全台國人刷卡額近2284億元。圖／聯合報系資料照
2月全台國人刷卡額近2284億元。圖／聯合報系資料照

據各銀行最新公告，2月全台國人刷卡額近2284億元，累計今年前2月刷破5000億元達5005億元、年增3.64%，創2019年、近三年同期新高，回到疫情前水準，顯示國人已走出近兩年疫情陰霾，民間消費動能回到正常軌道。

銀行主管說，近兩年2月都適逢農曆春節，民眾多會提早在1月辦年貨、2月領紅包也減少刷卡，在基期較高、農曆春節交易天數較少下，導致2月刷卡額都較1月下滑。

今年2月單月刷卡額2283.54億元，較1月減16%，較去年同期也略減0.68%，銀行主管說，今年2月春節假期長達9天，比去年多兩天，導致2月刷卡額略降，但預期3月有遞延保費入帳、消費力道回穩下，3月應會往上衝。

若以累計前2月來看，刷卡額達5004.71億元，創近三年同期新高，更已回到2019年同期5030億元水準，顯示刷卡動能回穩。

2月刷卡王以國泰世華銀373.15億元居冠，中信銀368億元居次，第三大是玉山銀321億元，台新銀和北富銀各以259.5億元及214.6億元，分居第四和第五，其中以中信銀和北富銀2月刷卡額年增率都超過7%最高。

若以累計前2月刷卡額來看，國泰世華銀、中信銀和玉山銀都超過700億元，國泰世華銀795億元、中信銀775億元、玉山銀705億元，成長率來看，除玉山銀前2月刷卡額年減1.6%外，其餘四家都成長，又以中信銀前2月年增9%最高。

換言之，前五大發卡行中，僅中信銀和北富銀在2月單月、及累計前2月刷卡額都較去年同期雙雙成長，顯示兩家銀行持卡人刷卡力道強勁。

銀行主管分析，中信銀從去年下半年起，主攻英雄聯盟卡、LINE Pay卡、中油卡、商旅卡等都帶動刷卡量；北富銀則是專攻J卡、MOMO卡網路聲量也頗高，推升刷卡動能。

刷卡 中信銀 玉山銀

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