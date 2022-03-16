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純網保大餅 新創、保經代、保險三業者搶進

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
純網路保險市場大餅，引新創科技、保經代、及傳統保險等3大產業者搶食。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片
純網路保險市場大餅，引新創科技、保經代、及傳統保險等3大產業者搶食。圖為示意圖。圖／聯合報系資料照片

純網路保險市場大餅，引新創科技、保經代、及傳統保險等3大產業者搶食。金管會今天召開純網保公聽會，會中新創科技業者提出動態式精算的新計費模式，保經代公會更盼可與純網保合作「分杯羹」，有3家保險業者已準備搶攻純網保產險執照。

據透露，這3家具金控背景，研擬採旗下子產險設純網保產險公司。據金管會統計，今天公聽會共105家業者出席，創新園區共16家業者、壽險18家、產險19家、再保2家，保代9家、保經3家，銀行公會含金控和銀行共22家。

其中國泰、富邦兩家龍頭，從金控端、子壽險、子產險、甚至連保代都派代表與會，人數陣仗最大，展現對純網保濃厚興趣；昨公聽會中以新創科技業者發言最踴躍，保經商會、保代公會則均期盼與純網保有合作空間。

保險局長施瓊華會中說，業界最關心三大面向，設立申請、商品面和業務面，她說，八月會公布申設的細部規範，純網保發起人可以在國外、但須經投審會核准，金融科技業沒有最低門檻，但也不可能是零。

其次是業務面，她說，純網保的核保和理賠不能委外，但理賠可以委託保險公證人做損失評估和勘損，換言之，純網保規範是線上招攬和銷售，但服務並沒有一定是線上，可設實體服務中心。

她也說，純網保也允許「賣技術」，但因保險業者只能經營保險業，因此建議想「賣技術」的純網保，需轉投資另一家保險相關事業，再把這各技術賣給這家公司，透過賣技術可創造收益，對資金運用有助。

三是商品面，純網保的創新保單，每一件都要做審查，若其他傳統保險公司想「跟風」，施瓊華說，那傳統保險業者也得做審查、不能採備查；商品附加費用率上限放寬部分，雖沒有通路佣金費用，但可能有行銷費等非直接費用，這部分也會做審酌。

一家產險業高層說，純網保創新保單問世，保險局也讓其他想跟進的傳統業者也採報准，在跟進者自然落後下，就可以讓純網保業者有一段營運的「先機」，算是給了純網保一個立足點。

保險 產險 金管會

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