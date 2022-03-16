中壽獲惠譽國際信用評等「A」 評等展望「穩定」

開發金控（2883）旗下中國人壽晚間發布，惠譽信用評等公司（Fitch Rating）今天公布首次授予中國人壽「國際保險公司財務實力評等A」，以及「國內保險公司財務實力評等AA+(twn)」，評等展望為穩定。惠譽本次的信用評等認為中國人壽相較於市場上其他人壽保險公司，具備有利的營運規模及穩固的業務經營範疇，有多元分散的經銷通路和產品線，也反映優良的公司治理。

本次的評等也反映中國人壽在財務上始終維持強勁的資本緩衝以支援其業務擴張，並反映整體財務表現強健。同時於業務上，惠譽也認為中國人壽長期著重期繳保單業務，並將持續專注於高保障類型的商品、外幣保單的銷售，以著眼於接軌國際財務報導準則第17號的挑戰；同時中國人壽著重於業務平衡也同步提升投資型商品之銷售，整體業務表現優良。

中國人壽表示，公司治理上中壽一直表現亮眼，將公司治理內化為企業重要核心文化，也是獲得優異評等的重要基石。中國人壽在證交所公布第七屆（2020年）上市上櫃公司治理評鑑結果，榮獲TOP 5%的佳績，更是入選TOP5%級距的45家上市公司中唯一的保險公司，在過去七屆評鑑中，中國人壽計有六屆排名在TOP 5%，另自2019年起連續三年蟬聯主管機關公平待客原則評核績優，足證外部環境雖然愈趨嚴峻，但是中國人壽深化公司治理的成果屢獲肯定，也成為中國人壽全體保戶和股東信賴的重要基礎，未來將努力成為台灣最受推薦和信賴的壽險公司。