中國人壽獲惠譽信評A 展望穩定

惠譽信用評等公司(Fitch Rating)今(16)日公布，首次授予中國人壽「國際保險公司財務實力評等A」，及「國內保險公司財務實力評等AA+(twn)」，評等展望為穩定。

惠譽本次的信用評等認為，中國人壽相較於市場上其他人壽保險公司，具備有利的營運規模及穩固的業務經營範疇，有多元分散的經銷通路和產品線，也反應優良的公司治理。

本次評等也反映，中國人壽在財務上始終維持強勁的資本緩衝以支援其業務擴張，並反映整體財務表現強健。

業務方面，惠譽也認為，中國人壽長期著重期繳保單業務，並將持續專注於高保障類型的商品、外幣保單的銷售，以著眼於接軌國際財務報導準則第17號的挑戰。

中國人壽著重於業務平衡，同步提升投資型商品銷售，整體業務表現優良。

中國人壽於公司治理上一直表現亮眼，將公司治理內化為企業重要核心文化，也是獲得優異評等的重要基石。中國人壽在台灣證券交易所公布第七屆(2020年)上市上櫃公司治理評鑑結果，榮獲TOP 5%的佳績，更是入選TOP 5%級距的45家上市公司中唯一的保險公司。

過去七屆評鑑中，中國人壽有六屆排名在TOP 5%，另自2019年起，連續三年蟬聯主管機關公平待客原則評核績優，足證外部環境雖然越來越嚴峻，但是中國人壽深化公司治理的成果屢屢獲得肯定，也成為中國人壽全體保戶和股東信賴的重要基礎，未來將努力成為台灣最受推薦和信賴的壽險公司。