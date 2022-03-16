溫差大 宏泰人壽提醒建構重疾防線

宏泰人壽表示，春季天氣善變，溫差急遽變化讓人吃不消，經常聽到有人因此誘發心血管疾病，造成身體不適甚至危及性命，特別是急性心肌梗塞，發病來得又急又突然，有些患者在沒有明顯徵兆的情況下突然倒下，失去寶貴的生命，有些幸運救回，卻留下嚴重的後遺症。

衛生福利部於去年公布的2020年國人死因統計結果，心臟疾病排名第二位，由於這類疾病有年輕化的趨勢，如果家中的經濟支柱突然因此倒下，對家庭將是嚴重打擊。

「萬一我走了…我的家人怎麼辦？」急性心肌梗塞令人猝不及防，除了注重平日飲食健康、養成運動習慣，宏泰人壽建議必須未雨綢繆，利用重大疾病保險為家庭經濟建構守護防線。

宏泰人壽表示，重大疾病保險保單可以透過業務員協助購買，現在還多了基富通好好退休平台這個管道，方便保戶可以試算與投保。

平台所揭露的商品資訊、投保規則及常見問答清楚明瞭；在試算頁面只要輸入性別、生日、主約保額、繳費年期、繳費方式，就可以快速算出應繳保費金額，並可立即投保，審核快速、投保安心。

以35歲男性投保宏泰人壽e重大疾病定期健康保險(甲型)進行試算，主約保額為50萬元，繳費年限選擇20年期，從輸入條件、按下試算至跳出結果所花費的時間不到一分鐘。

以試算結果來看，年繳保費僅3,400元，平均每日不到10元的保費就能獲得50萬元的保險金保障，在發生急性心肌梗塞(重度)或是罹患保單條款所載的重大疾病時，就能做為醫療費用的補助，減少對家庭生計的影響。

宏泰人壽表示，該公司積極配合政府推動基富通網站所架構的好好退休準備平台，目前推出的保險，包含小額終老保險、定期壽險及重大疾病保險。不論小額終老險、重大疾病險或任一險種，存在意義都是為保戶預先設想，幫助保戶度過人生的難關。

宏泰人壽強調，該公司電話20年沒變，守護保戶始終如一，未來將致力於讓基富通平台上的保險商品及相關服務更豐富、更完善，以落實公平待客、普惠金融。