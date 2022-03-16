匯市續爆量貶值 匯銀主管分析：主因是這兩項

熱錢持續落跑，搶匯力道超猛烈，就連中央銀行也擴大賣匯阻貶規模，新台幣匯率今（16）日在多空力道對抗下貶值1.3分、收28.625元，連四貶為逾一年三個月新低。外資與進口商聯手買匯，央行加入出口商的拋匯陣容，匯市交投熱呼呼，一日爆出24.075億美元的成交巨量。

台股今日開高走低，終場收小紅，但外資持續賣超約150億元，熱錢撤出潮方興未艾，估計今日匯出金額約12億美元。匯銀主管說，外資連日大舉匯出，加上央行進場阻貶，匯市總成交量連兩日突破20億美元規模。

大型國銀交易室主管說，「聯準會利率決策公布前，外資還是持續出走、且匯出量很大，加上進口商也持續進場搶匯，為避免貶勢過於猛烈，老大（指央行）有進場賣美元、緩和新台幣匯率貶勢。」

展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內仍維持緩貶趨勢，不排除有機會下探28.8元，但聯準會利率決策過後，美元強弱、外資動向，以及台股是否持穩，為三大觀察指標。

證交所資料顯示，外資連四日賣超台股，累計賣超規模高達1,058億元。匯銀主管說，外資賣股後資金確實匯出，目前為止未見緩解跡象。

匯銀主管還說，除熱錢匯出潮外，近期美債殖利率大幅彈升，使國內壽險、投信與銀行出走海外加碼債券的意願明顯提升，增加新台幣匯率的貶值壓力。

聯準會將於周四凌晨公布利率決策，市場預期，聯準會本次將宣布升息1碼（0.25個百分點），市場也聚焦聯準會主席鮑爾的會後聲明與利率前瞻指引，若說法偏「鴿」，包含台灣在內的亞洲新興市場股匯市將有反彈機會。