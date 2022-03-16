外送員保單「有商品、沒人買」 兩關鍵原因曝光

為提供美食外送員保障，產險公司推出碎片化保單，面臨「有商品、沒人買」的窘境，台灣數位平台經濟協會今（16）日向金管會提出兩大關鍵因素，一為地方政府要求外送員皆須購買全時段的保險，另一則是平台業者與外送員的僱傭關係，與傳統上定義不太一樣，無法擔任機車險的要保人所致。

台灣數位平台經濟協會指出，數位化新經濟模式催生純網路保險公司重要的推手，並對新制度提出兩點期許，首先在「場景」部分，無論是商業模式、執行經驗、實際障礙、數位化分析等經驗，會員樂意提供法規制定或商品研擬上的資料；第二則是「跨部會溝通」，希望在新制度下能有新思維，特別是事前的跨部會溝通。

以美食外送平台碎片化保險為例，台灣數位平台經濟協會表示，原先立意良善讓外送員獲得保障，但中央、地方政府協調，甚至是跨部會溝通不充分，地方政府要求外送員皆須購買全時段的保險，讓數位化新經濟模式下的立意直接被抹煞。

另一種情境為勞動部在食品外送作業安全衛生指引3.0中，提到在僱傭關係下，雇主要為外送員投保營業機車險。台灣數位平台經濟協會指出，平台與傳統的僱傭關係並不太一樣，大多數會員皆不是外送夥伴的雇主，平台業者無法擔任機車險的要保人，即便是未來透過純網保公司也沒輒。

金管會保險局長施瓊華對此表示，未來純網保公司設立時，若與共享經濟、外送平台等有關，會在審查時邀集相關部會來討論，溝通是否有解套方式，強調既然要推出純網保公司，在各個法規上也應有所突破，金管會將會努力。

金管會主委黃天牧則說，針對跨部會協調案例，可提供給保險局，進行法規上調適，研究現在便可開始，不必等到純網保公司送審才去處理，爭取多一點時間進行跨部會或與中央、地方政府溝通。