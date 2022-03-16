快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

外送員保單「有商品、沒人買」 兩關鍵原因曝光

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
為提供美食外送員保障，產險公司推出碎片化保單，面臨「有商品、沒人買」的窘境。圖／聯合報系資料照
為提供美食外送員保障，產險公司推出碎片化保單，面臨「有商品、沒人買」的窘境。圖／聯合報系資料照

為提供美食外送員保障，產險公司推出碎片化保單，面臨「有商品、沒人買」的窘境，台灣數位平台經濟協會今（16）日向金管會提出兩大關鍵因素，一為地方政府要求外送員皆須購買全時段的保險，另一則是平台業者與外送員的僱傭關係，與傳統上定義不太一樣，無法擔任機車險的要保人所致。

台灣數位平台經濟協會指出，數位化新經濟模式催生純網路保險公司重要的推手，並對新制度提出兩點期許，首先在「場景」部分，無論是商業模式、執行經驗、實際障礙、數位化分析等經驗，會員樂意提供法規制定或商品研擬上的資料；第二則是「跨部會溝通」，希望在新制度下能有新思維，特別是事前的跨部會溝通。

以美食外送平台碎片化保險為例，台灣數位平台經濟協會表示，原先立意良善讓外送員獲得保障，但中央、地方政府協調，甚至是跨部會溝通不充分，地方政府要求外送員皆須購買全時段的保險，讓數位化新經濟模式下的立意直接被抹煞。

另一種情境為勞動部在食品外送作業安全衛生指引3.0中，提到在僱傭關係下，雇主要為外送員投保營業機車險。台灣數位平台經濟協會指出，平台與傳統的僱傭關係並不太一樣，大多數會員皆不是外送夥伴的雇主，平台業者無法擔任機車險的要保人，即便是未來透過純網保公司也沒輒。

金管會保險局長施瓊華對此表示，未來純網保公司設立時，若與共享經濟、外送平台等有關，會在審查時邀集相關部會來討論，溝通是否有解套方式，強調既然要推出純網保公司，在各個法規上也應有所突破，金管會將會努力。

金管會主委黃天牧則說，針對跨部會協調案例，可提供給保險局，進行法規上調適，研究現在便可開始，不必等到純網保公司送審才去處理，爭取多一點時間進行跨部會或與中央、地方政府溝通。

保險 金管會 美食外送 地方政府

延伸閱讀

大學生當外送員 生財工具「單車」卻被偷 南警速找回

理專A錢歷時近10年共計2880萬元 台銀1個月內提內控檢討報告

代購星巴克咖啡全是外送員在家自己泡 接729張單爽賺18萬元

疑遭棄單...熊貓外送員轉念 8排骨便當暖心直送消防分隊

相關新聞

一銀攜手台電供應鏈簽MOU 打造中小企業友善融資生態圈

第一銀行於3月16日與台電舉行供應鏈融資合作備忘錄（MOU）簽約儀式，雙方共同將數位流程導入貿易融資，銀行得以降低風險、...

新台幣午盤強升1.07角 暫收28.518元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收28.518元，強升1.07角，成交金額8.47億美元

台新銀贊助高球女將蔡佩穎 勇奪日巡冠軍

台新銀行贊助的高球女將蔡佩穎繼1月奪下國內日立慈善盃女子菁英賽冠軍後，於本(3)月13日在日本明治安田生命女子高爾夫球賽...

影／若央行升息 蘇建榮：青安貸款將滾動式檢討

有立委質詢時對於央行升息，青年安心成家購屋等優惠貸款將會增加民眾壓力，財政部長蘇建榮上午在出席立法院委員會前接受媒體聯訪...

內、外資金動能充沛 法人：逢低布局越股好時機

俄烏局勢動盪持續干擾全球股市，越股因自身資本市場結構之故，受到的負向衝擊相對輕微，富邦越南(00885) ETF經理人楊...

元大銀發行五年期可持續發展債券 總額20億

響應綠色行動方案2.0，引導投資人重視ESG(環境、社會、公司治理)議題，並促成投資及產業追求永續發展的良性循環，元大金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。