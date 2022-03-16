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2月信用卡戰激烈 國泰奪刷卡王、中信拿發卡王

經濟日報 / 記者楊筱筠/台北即時報導
國銀信用卡2月雙雄大戰戰績出爐，國泰世華銀2月刷卡金額達373億元，穩坐刷卡王冠軍寶座。
國銀信用卡2月雙雄大戰戰績出爐，國泰世華銀2月刷卡金額達373億元，穩坐刷卡王冠軍寶座。

中信金控與國泰金控旗下銀行子公司，長期坐穩前兩大信用卡發卡行，對兩家銀行手續費有一定挹注，而今（16）日國銀信用卡2月雙雄大戰戰績出爐，國泰世華銀2月刷卡金額達373億元，穩坐刷卡王冠軍寶座，與去年同期刷卡動能僅差距1個多百分點，維持穩定表現。

而2月刷卡金額第二高，仍為中信銀的367億元，但中信銀刷卡動能延續，在前四大發卡行中，與去年同期相比，中信銀是唯一一家簽帳金額較去年同期正成長的銀行、年成長逾7％，刷卡金額年增加25億元，主因為其有效卡數持續正成長，月增逾5,000張。

此外，中信銀的流通卡站上792萬張，上看800萬張，發卡熱潮延續，中信銀同樣也是前四大發卡行中，唯一2月有效卡數較1月增加的銀行。玉山銀則穩坐第三名刷卡王，簽帳金額達321億元，2月有效卡為453萬張。

玉山銀雖然在3月1日啟動第三次大規模剪卡，主因是將五大認同卡與聯名卡，全數轉成當紅的玉山U bear信用卡、玉山Only卡、玉山JCB晶緻卡，精簡瘦身為汰弱留強，成果正逐步顯現。

市場雖關注玉山銀家樂福聯名卡易主可能性，但玉山銀已經澄清，希望與家樂福合作架構可以持續維持，並且尊重家樂福總公司的決定，目前家樂福聯名卡仍然有相當不錯的表現，銀行、顧客、企業是三贏局面。

台新銀簽帳金額259億元，以及以408萬張卡坐穩第四大發卡行。唯第五大發卡行北富銀成長腳步加快，2月發出6.4萬張卡，在前五大發卡行中位居第二名，僅次於中信銀；且北富銀以穩扎穩打腳步，有效卡數已經上看300萬張，2月達到291萬張，正在逐步縮減與台新銀的差距。

面對3月刷卡動能，因應景氣復甦回溫，銀行業多看好刷卡動能可以持續恢復。

刷卡 國泰世華 中信銀

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