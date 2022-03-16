第一金證券舉辦線上投資論壇 看好ABCD四大族群

第一金證券今（16）日舉辦線上投資論壇，為投資人剖析今年全球面對大流行的結束、告別負利率時代如何投資。第一金投顧研究團隊表示，台股由年初高點以來已修正近8%，可逢低進場，逐漸提高持股至60%，保留現金水位40%以因應國際情勢。持股部位可以配置通膨升息概念（ABCD產業）60%、解封概念25%、伺服器及網通等成長產業15%的策略。

第一金證券邀請第一金投顧董事長陳奕光率領研究團隊，為投資人剖析今年全球面對「大流行的結束」、「告別負利率時代」如何投資。線上投資論壇主講的第一金投顧研究團隊在投資市場素有口碑，除了吸引第一金證券客戶踴躍報名之外，同時也吸引法人戶參加，共800多人報名參加。

今年以來全球股市陷入劇烈震盪，在高通膨及全球主要央行即將升息的影響，以及俄烏戰爭的衝擊下，台股由年初高點以來已修正近8%，而全球股市總市值更回檔13%，過去兩年的大多頭行情已經轉變。

過去兩年因為COVID-19疫情，各國央行紓困的寬鬆環境帶來大漲，全球股市市值從2020年3月的61兆美元，成長到2021年11月122.5兆美元，一年半大漲98%，但疫情已經從防堵走向共存，在解封的風潮下，科技產品的疫情紅利將趨緩，尤其美國將開始升息，成長趨緩及資金退潮的雙重打擊下，近期全球市值已回檔13%。

此外2月24日俄羅斯入侵烏克蘭，歐、美、日等主要國家陸續對俄進行經濟制裁，不確定因素推升油價及原物料報價上漲，高通膨成為現階段各國央行面對的首要目標，因此在高通膨環境升息腳步不會停止。

第一金投顧表示，面對今年通膨及升息，可以從Asset（營建資產）、Banking（金融）、Commodity（商品原物料）、Dividend（高股息概念）四大產業去布局。

由於美國將開始升息，台灣最快第2季就會跟進，但第一金投顧認為，不需太過擔心對營建股的影響，主要是這兩年上市櫃獲利創下歷史新高，高配息下房地產需求火熱。另一方面，由於疫情紅利退燒，觀察美國FAMG四大巨頭資本支出發現，5G／AIoT雲端建置不停歇，今年5G與伺服器相關仍將繼續成長，尤其將受惠缺料緩解，營運動能回升。

傳產方面，近年來歐洲積極推動汽車電動化，根據Bloomberg預估電動車銷量將從2021年的638萬輛大幅提升至2030年的3376萬輛，電動車產業在未來幾年都將以2成的速度成長。

最後，近期全世界各國陸續開放管制，在輝瑞的口服特效藥上市之後，解封與病毒共存已經是全球趨勢，航空、旅遊、餐飲、飯店、健身等受惠解封的產業可以留意。