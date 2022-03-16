純網保公司推即時精算費率 金管會提3條件有機會

金管會今（16）日召開公聽會，有新創業者提出「即時精算」、「精準精算」的保費計算模式，讓保戶知道最新、合理且公平的費率是多少；保險局對此提出在即時精算機制可行、風險可控管及訂價公平性、消費者保戶沒有問題三種前提下，並非不可能。

金管會今天召開公聽會，邀集金融相關公會、外國商會及金融科技創新相關協會及其會員提出意見，作為相關法規修正的依據，其中有新創業者提到「即時精算」、「精準精算」的模式，也許在純網路保險公司能夠實現。

新創業者表示，過去須先假設費率，藉由實際數據回饋，再訂定費率結構，因此向主管機關提出，未來是否能夠將線上即時精算機制送審，讓主管機關了解是如何判斷、調整費率，待資料串接後，獲得實際數據就能即時校正費率，而不須每次要重新核准、通報主管機關，以即時讓保戶知道最新、合理且公平的費率是多少。

至於精準精算部分，該業者也提到，越來越多年輕人透過健保卡報稅，未來純網路保險公司在身分認證上，若透過健保卡插卡、人臉辨識進行身分驗證後，只要民眾同意提供健保就醫相關資料，即能更精準計算合理的個人保費，建議純網路保險公司送審保單可用碎片化、模組化處理，將保費精算機制交由金管會送審，讓制定價格上更有彈性的處理空間。

金管會保險局長施瓊華表示，目前保險公司送審保單時，是將精算價格制定交由主管機關進行審查，並非每一次調整都要送審一次，且產險公司針對外送平台提供的碎片式商品一樣，一開始送審時即決定每時段的可能保費，與外送平台資料介接後，依照實際情況計算式合的價格。

施瓊華指出，未來營運模式將以碎片化保單做為商品送審調整依據，因此在三個條件下，首先是精算機制是可行的；二為風險可控管及訂價公平性；三為消費者保護沒有問題，也就是對消費者權益是公平的，因此並非不可能，強調純網路保險公司如有可獲利的營運方式，金管會也會適時調整法規，讓純網路保險公司可在市場上運作。