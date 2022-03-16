菜鳥最怕匯款、繳稅 銀行櫃員誤把客戶存款變多：真的白癡

銀行櫃員上班都在幹嘛？不少網友說此職位是「屎缺」，民營銀行一名新進員工分享，其實就是門檻比較高的服務業，踏入才知道臨櫃領錢流程沒有想像中簡單。新人則是最怕客戶要繳稅、匯款，「你們認為一筆一筆做就好了啊？」，繳稅比繳一般代收多了幾個步驟，匯款有要確認到東西更多更複雜。

該銀行櫃員在Dcard發文表示，此前，求職網友們爭相求問銀行櫃員工作內容，前輩們上網交流面試「說自己抗壓很大就能進」，不過，他應徵後發現「根本不是這樣啊…我這間面試人數100多個，我們這批錄取率17%」，並直言「其實櫃員就是服務業」門檻比較高，但沒到很難「考證照，大學畢業，再來就是看有沒有面試官緣」。

銀行櫃員透露整天的工作，早上9點開櫃前皆開會半小時，他一開始以為幫客戶領錢很簡單，單純收付而已，「殊不知剛開始做金錢交易，客人領錢，我電腦系統操作成存錢，變成我的電腦多了客人要領的錢，犯錯的當下覺得自己是個白癡」。

另外，無摺交易規定要填個資，他常常忘記多這一步驟，變成叫客人回來補寫，提領超過一定金額必須問清楚客戶用途，「沒做到這些，就是過了幾分鐘後主管檢查傳票，直接開唸，上課都教過…但實戰真的會忘記」。

「我要繳稅、存錢、匯款、轉帳」，新手櫃員最怕遇到這類業務，「客人直接拿一堆東西給你，然後直接卡住」，由於繳稅比繳一般代收多了幾個步驟，匯款得要確認的東西更多、更複雜，轉帳轉錯了，等著被告或沖正。

一天下來銀行下午3點半打烊，員工則是下午5點半下班，銀行櫃員提醒後輩，有些分行的工作量比較大，可能會加班到下午6點半後，但不會到太晚。

同行紛紛回應「我每天上班時都覺得自己是在保險公司上班呢」、「不賣保險不辦貸款不簽信用卡，整個被釘爆啊」、「每逢過年換新鈔、消費券、振興券銀行絕對超級忙」、「懂你！新人最討厭就是要繳稅、要存錢、要轉帳全部一起來」、「我分行曾經九點才下班，回家都九點半」，但也有人說「我覺得櫃檯不錯啊，不用想專案執行的問題」。