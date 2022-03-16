國泰世華銀行 推全新自製金融理財節目

不婚、不生在台灣已成趨勢，適婚年齡族群不願結婚生子的原因雖然很多，但經濟考量絕對是一個重要因素。然而不結婚、不生小孩，意謂年老後的退休生活所需，完全得靠自己支應。國泰世華銀行今(16)日表示，建議不婚、不生族群，退休金至少要準備1,500萬元，推薦可用631法則來做理財規畫，也就是收入的60％當作生活必須開銷支出、30％儲蓄理財、10％規劃保險，進而打造良好財富體質。

根據主計總處統計，截至2020年底，台灣適婚年齡人口中有301萬人未婚，比率高達43.2%，創歷史新高水準；根據內政部統計，2021年新生兒出生率創歷史新低，凸顯不婚、不生在台灣已成為趨勢。

國泰世華銀行在今年推出的自製金融理財節目「請支援理財」中，首集即邀請不婚不生代表、知名藝人莎莎(鍾欣愉)，與深耕財富管理領域20年以上、擅長資產規畫與商品配置的國泰世華理財諮詢專家劉家宏，共同探討台灣不婚、不生的現象，以及這類族群應如何進行理財規畫。

劉家宏表示，根據調查，養一個小孩平均要花500萬至1,000萬元，很多人不見得是真的不想婚、不想生，而是因為評估財務缺口無法負擔，進而影響生小孩的意願和動機。當生小孩的意願和動機不存在的時候，結婚的必要性就變得很薄弱。

除了經濟考量外，也有不少不婚不生者是希望讓自己活得有價值。莎莎說，她與男友交往16年，平常工作的時候兩人都會在一起，但下班後就會各自回家給彼此空間，她很喜歡這種相處模式，覺得繼續這樣下去就可以，不需要特別做調整。她更與不婚的朋友約好，以後年紀到了，就要去住養老院社區一起生活，沒有養兒防老的規畫。

無論不婚不生的理由為何，替自己做好年老後的退休財務規畫，依然是現代人的必修課。劉家宏說，曾有人力銀行業者做了退休相關調查，結果顯示，大眾的理想退休金額平均是2,515萬。但就他的看法，這是因為把小孩的花費和教育基金等雜支也算進去，單身頂客族不用把小孩放進退休金規劃，大概存到1,500萬元就可以放心退休。

至於如何在退休前存到1,500萬元？劉家宏表示，以60歲退休、年均報酬率7%設算(近30年美股標普500指數年化報酬率約8.2%)，若從25歲職場新鮮人階段開始存，每個月建議存1萬元以上，但若35歲才開始，每個月存款金額就加倍變成2萬元以上。

換言之，投資理財越早開始，壓力越小。新手可以先從權值股，或是主要投資以大型權值股為主的基金甚至是指數型的ETF切入，其中主動型基金的好處就是有專家幫你主動監測管理，非常適合懶人投資。

不論偏好哪種投資方式，都要讓時間當你的好朋友，透過定期定額方式建立投資好習慣，讓財富增長。

投資要趁早，但年輕族群薪水低，如何妥適分配薪水進行投資？劉家宏提出631法則，收入的60％當作生活必須開銷支出、30％儲蓄理財、10％規劃保險。他強調，小資族千萬不能忽視保險，因為即便投資獲利，「可是如果你突然生病、出車禍要住院，都需要一筆不小的金額應付。」所以在追求投資致富前，做好風險規畫更重要。

劉家宏表示，不管是單身族還是頂客族，都要留一定比例的預算，來滿足自己對生活的想像，像是出國旅遊、環遊世界的旅遊基金，或花費比較高的興趣，「既然已選擇不婚不生，就要把生活顧得有品質，符合你自己的想像。」接下來就是要算出自己的退休後的財務缺口，提早做好退休規畫。

除了基本的投資理財外，劉家宏建議可以納入一些簡單的信託規畫，當當事人出現無法管理自己財產的狀況時，可以透過信託工具，確保自己財產是交由安全的法人機構代替當事人管理財產。頂客族也可以透過信託的方式來照顧另外一半，「即使沒有婚姻關係也可以。」信託可以避免當事人的財產因為法律限制，無法留給無婚姻關係伴侶的問題。

國泰世華銀行致力提供客戶最完善的金融服務，以創造客戶美好生活為目標，期許透過金融專業，伴隨客戶度過每個人生階段，滿足客戶全方位需求。

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