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盜蓋同事印章、生活不檢有小三？揭台銀理專神鬼搬運

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

國營行庫台銀驚爆理專監守自盜弊案，當事人已失聯，今天上午立法院財委會引發多位立委關切，除了追問財政部長蘇建榮追究台銀董座呂桔誠責任，立委高嘉瑜也在質詢中陳述了部分台銀理專A錢手法，包括必須由第三人也就是另一位台銀行員負責驗印後蓋章，但該理專卻是偷了驗印同仁的印章來蓋而避開檢驗，才得順利完成開辦客戶網銀程序，進而瞞天過海A走客戶數千萬元。

高嘉瑜質詢台銀董、總，何以這位不法理專長達十年多台銀都沒有發現? 是不是因為小三來檢舉才知?台銀總經理許志文答覆，台銀沒有收到檢舉，但分行端有發現這位理專生活不檢，所以才把他調離原職。許並未證實有無小三存在。

高嘉瑜質詢再問，台銀只把這位理專調到存匯櫃員，並沒有查到他挪用客戶資產，台銀還不承認內控內稽有問題? 她表示，台銀內規客戶申請網銀要親簽，並經第三人驗印，網銀密碼必須在主管監督下交給客戶親收。可是這位理專卻是偽造客戶印章後再盜蓋驗印同仁印章，完成驗印手續，之後還能拿到客戶網銀密碼，顯示台銀內控內稽完全沒照SOP。

許志文答覆表示，這位不法理專是利用驗印同仁一時忙碌，所以就趁機偷拿驗印同仁印章來蓋。至於怎麼拿到客戶網銀密碼，則未說明。

高嘉瑜表示，理專盜領案諸多違反內稽內控，台銀檢討沒看到嗎? 這位張姓專員的問題不是個案，反映的是台銀內稽內控爛到底，是盤根錯節的腐爛。

台銀 理專 網銀

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