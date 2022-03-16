美妝業加入永續 滙豐與台歐舒丹簽3.6億元永續連結貸款

滙豐(台灣)商業銀行(下稱滙豐台灣)宣布與國際天然保養品牌歐舒丹合作簽訂永續發展表現連結貸款(Sustainability-Linked Loan)，此為滙豐台灣首筆與美妝業者所簽訂的永續發展表現連結貸款。本次貸款簽訂期限為一年、金額達新台幣3.6億元，融資安排所設定的永續目標將涵蓋歐舒丹的綠色能源使用、降低用電量等，這些目標與台灣歐舒丹及其集團的永續發展與減碳目標相吻合，並將有助於歐舒丹成為「B型企業」的認證行列。

滙豐(台灣)商業銀行工商金融業務處負責人蕭仲程說，永續發展表現連結貸款已逐漸成為金融市場的新寵兒，在與企業洽談簽署永續發展表現連結貸款的時候，共同制訂永續績效目標往往需要嚴密的討論與仔細的推敲，較難以透過單一標準釐定。惟他強調，企業所制訂的目標應須合乎一定程度的水準且具備可行性才有其意義。蕭仲程指出，考慮到本次歐舒丹採用新型態的「B型企業」認證，審查其永續發展範圍、確切方向和設置適當的目標是主要的挑戰。

他提到，新冠疫情、氣候變遷、地緣政治加劇造成國際秩序重新洗牌，這種顛覆性的改變需要有大規模的資金投入支持，根據聯合國淨零碳排銀行聯盟(UN Net-Zero Banking Alliance)統計，在全球範圍內，未來30年內至少需要100至150兆美元的資金才能夠實現碳密集型經濟的轉型與淨零排放。蕭仲程認為，作為一家國際性銀行，滙豐台灣能夠做出的最重要貢獻就是利用其全球觸角支持客戶通過融資和投資活動實現綠色轉型，推動綠色金融產品如永續發展表現連結貸款，將使得綠色金融活動更趨蓬勃，同時亦可鼓勵更多企業做為重要樞紐為綠色金融注入推動力。

台灣歐舒丹總經理趙曉蘋表示：「歐舒丹提供源自南法的天然植萃保養品，以來自普羅旺斯的美好開啟愉悅的感官旅程。自創立以來堅守品牌承諾，致力實現人文與自然環境永續發展，將永續發展納入整體業務策略，透過減低碳排放量、廢棄物及塑料使用量，運用再生材質環保包裝，持續為集團訂定之永續願景而努力，期望以更友善方式降低對環境的衝擊，此次簽訂永續發展表現連結貸款更添上多一層的意義。未來，我們期待繼續與滙豐台灣創造共好循環，探索如何為相關業務創造更多永續及長遠的價值。」