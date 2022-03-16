0050、0056投資人快下載 APP也能查基金扣繳憑單

國內基金龍頭元大投信金融創新再突破，元大基金先生APP於2021年10月底上線，在iOS Store跟 Google Play雙平台下載數正式突破10萬次後，再於該APP推出「收益分配及信託憑單查詢」功能，手機就能查詢個人持有元大系列基金與ETF配息的組成項目、應扣繳稅額、健保補充保費等項目，5月報稅季更加方便。

「元大基金先生」為國內投信第一個整合共同基金與ETF產品服務的APP，除了淨值、報酬率等必備資訊，更有配息紀錄查詢功能，只要領過元大系列基金與ETF配息，就能查詢歷史明細。新的收益分配及信託憑單查詢功能，只要下載元大基金先生並註冊會員，就能查詢基金收益分配及扣繳憑單內容，更厲害的是，即便是透過證券帳戶買的元大投信ETF，例如0050與0056，只要輸入配息入帳銀行帳號後五碼，或是證券帳戶留存地址，也都能查詢的到。

以往投資基金或是ETF領了配息，遇到報稅時常常不是找不到憑單，就是分不清楚海外所得、國內所得、配息組成中哪些需要報稅。元大基金先生APP推出收益分配及信託憑單查詢後，基金與ETF配息的稅務欄目一目了然，除了依年度與基金、ETF分門別類呈現，亦可查詢收益分配帳務明細：包括持有單位數、每單位分配金額、應分配金額，並逐項列出配息組成項目中，股利或盈餘所得、資本公積、海外營利所得、國內財產交易所得等項目的分配金額與扣繳金額，更可以下載存檔，隨時查看。最實際受惠的，就是0050與0056共逾102萬的投資人，透過此功能再也不會因為查詢基金收益分配及扣繳憑單內容而手忙腳亂。

元大基金先生APP不定時推出專屬優惠活動，下載後好康不漏接，即日起至今年底，透過元大基金先生APP定期定額申購元大投信台股系列基金，享終身 0 手續費優惠，包含0050 ETF連結基金與0056 ETF連結基金（指元大台灣卓越50 ETF連結基金與元大台灣高股息ETF連結基金）、今年元月月配息與年終配息一舉配出亮麗配息率的元大台灣高股息優質龍頭基金。

元大投信提醒，投資人參與基金配息時，除了關注配息率，應同步留意報酬率，高配息率不等同報酬率，並需注意配息頻率，半年配或季配息等一年多次配息的產品，可能有各次配息金額不一而使配息率波動，甚至單次配息率大幅衝高的情況。