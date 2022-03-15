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國銀人民幣存款連三降 跌至逾八年新低

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

人民幣高定存利率，挽不回投資人的心。中央銀行今（15）日公布，國銀2月人民幣存款餘額為人民幣2,273.95億元，月減人民幣9.73億元，連三月下滑，並為逾八年新低。

央行統計顯示，2月外匯指定銀行（DBU）的人民幣存款餘額為人民幣1,997.32億元、跌破人民幣2,000億元，月減人民幣5.22億元。

央行官員指出，DBU人民幣存款下滑，主要是個人戶與法人戶存款均減少。在法人戶方面，存款減少主要是電子大廠的貨款收付需求，以及退休基金匯出投資。

央行資料顯示，國際金融業務分行（OBU），2月人民幣存款餘額為人民幣276.63億元，月減人民幣4.51億元，主要是電子業客戶定存到期後，轉成美元匯出。

對於人民幣存款餘額寫下逾八年新低，央行官員認為，除電子廠貨款收付、匯出投資因素外，投資人可能是轉投其他人民幣商品的懷抱，希望能提高投資報酬率。

央行提供資料顯示，目前各天期銀行人民幣定存最優利率，1個月期為永豐銀行，利率為3.05%；3個月期為中國信託銀行，利率為3.28%；6個月期為渣打銀行，利率為2.3%；9個月期為安泰銀行，利率為2.1%；1年期為土地銀行，利率為2.4%。

央行指出，與前一個月相較，僅9個月期利率上調，先前為土銀的1.45%，目前則是安泰銀的2.1%，其餘天期與前一個月水準相去不遠。

人民幣 央行

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