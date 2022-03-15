1月中小企業放款衝280億元 中信銀新增近百億元排第一

金管會今（15）日公布本國銀行對中小企業放款餘額，今年1月新增放款餘額達280.21億元，顯示國銀在中小企業放款量能仍持續成長，其中新增放款最多的銀行為中信銀行，單月新增95.3億元。

根據銀行局統計，截至今年1月底為止，本國銀行對中小企業放款餘額達8兆7,167億元，較上月底增加280.21億元。

金管會銀行局副局長童政彰指出，今年1月底國銀對中小企業放款較去年底增加280.21億元，也較去年同期增加309.88億元，顯示國銀在中小企業放款量能仍持續成長。

進一步觀察今年1月新增放款前五大銀行為中信銀行新增95.3億元、土地銀行新增87.88億元、台新銀行新增73.65億元、台北富邦銀行新增71.79億元、玉山銀行新增71.19億元，合計新增放款399.81億元。

金管會每年皆會訂定國銀對中小企業放款目標，2021年國銀對中小企業放款新增8,762.93億元，距全年新增放款目標3,000億元，達標率為292.09%，主要是疫情衝擊經濟，國銀承作許多紓困貸款，帶動對中小企業新增放款大幅增加，遠遠超越年度目標，至於今年目標仍在訂定中。

統計指出，今年1月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為67.47%，較上月底的比率減少1.01個百分點，占民營企業放款餘額比率為69.91%，也較上月底減少0.92個百分點。

另外，今年1月底中小企業放款的平均逾期放款比率為0.25%，較上月底減少0.02個百分點。童政彰表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。