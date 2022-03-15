快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

行員落跑、台銀才驚覺A錢 金管會：內控失靈就從嚴

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
台銀蘇澳分行張姓行員人間蒸發後，台銀才驚覺張姓行員涉及挪用客戶資金。示意圖。聯合報系資料照／記者簡榮輝攝影
台銀蘇澳分行張姓行員人間蒸發後，台銀才驚覺張姓行員涉及挪用客戶資金。示意圖。聯合報系資料照／記者簡榮輝攝影

台銀蘇澳分行張姓行員人間蒸發，台銀才驚覺張姓行員涉及挪用客戶資金，台銀是否有疏失？金管會銀行局副局長童政彰直言，若內控失靈，「我們會從嚴檢視」。

換言之，台銀是行員落跑才讓整件A錢案件爆發，等於台銀內控防線失靈，台銀恐會吃下罰單。

童政彰說，台銀在3月7日通報蘇澳分行行員，和客戶間有不當資金往來，再進行了解後，過程中也涉及挪用客戶資金情況，他說，挪用客戶資金和不當資金往來都已違反內控。

他說，台銀3月7日通報重大偶發後，依規定，七個工作天，即16日得函報詳細狀況，目前還沒收到後續處理情況，金管會將等釐清相關事實後，就會請台銀陳述意見。

因過去有銀行行員挪用客戶資金、或是和客戶有不當資金往來，因是主動發現通報，被視為「芳草」而免罰，甚至還獎勵主動發現的經理人，外界關注，台銀此案因是主動通報，算是主動發現？

童政彰說，金管會鼓勵賞罰分明，透過內控三道防線主動察覺回報且確保客戶權益，就會認為內稽內控仍然有效，但前提是三道防線，包括第一道防線自行查核、或是第二道的風控程序偵測，或是第三道內部稽核查到，我們都認為內稽內控有效。

他話鋒一轉的說，若非屬這三種內控防線，原則上會從嚴檢視。

台銀 金管會 蘇澳

延伸閱讀

A錢還是和客戶不當資金往來？ 金管會要台銀說清楚

襄理盜領客戶存款「人間蒸發」 台銀曝真實金額

元宇宙金融／加密貨幣各國監理制度 他山之石

台商利多來了 金管會鬆綁OBU、DBU帳戶限制

相關新聞

理專A錢歷時近10年共計2880萬元 台銀1個月內提內控檢討報告

國銀龍頭台灣銀行爆發理專A錢弊端，台銀總經理許志文表示，涉案的張姓行員從101年開始擔任理專，經查102年開始與客戶有不...

國營行庫台銀襄理盜領客戶存款 財長：再犯不可原諒

立委關切台銀襄理盜領客戶存款，財政部長蘇建榮是否掌握？蘇建榮今天上午在財委會答詢時表示，他第一時間即充分掌握，台銀已回...

台幣爆量走貶 央行出手穩匯

聯準會本周將啟動新一波升息循環，美債殖利率大幅飆升，熱錢大舉自亞洲新興市場出逃，台北股匯也上演雙殺行情；匯銀主管指出，外...

國銀挺中小企 金援不手軟

國銀力挺中小企業，金管會昨（15）日公布，今年1月本國銀行對中小企業新增放款達280.2億元，其中新增放款最多的銀行為中...

人民幣存款 探八年低點

人民幣高定存利率，挽不回投資人的心。中央銀行昨（15）日公布，國銀2月人民幣存款餘額為人民幣2,273.9億元，月減人民...

傳統型壽險 初年保費大增

壽險業今年前二月主要商品業績表現，投資型、傳統型相較去年同期，冷熱豬羊變色。初年保費（FYP）含帳列負債項下，傳統型商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。