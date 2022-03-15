行員落跑、台銀才驚覺A錢 金管會：內控失靈就從嚴

台銀蘇澳分行張姓行員人間蒸發，台銀才驚覺張姓行員涉及挪用客戶資金，台銀是否有疏失？金管會銀行局副局長童政彰直言，若內控失靈，「我們會從嚴檢視」。

換言之，台銀是行員落跑才讓整件A錢案件爆發，等於台銀內控防線失靈，台銀恐會吃下罰單。

童政彰說，台銀在3月7日通報蘇澳分行行員，和客戶間有不當資金往來，再進行了解後，過程中也涉及挪用客戶資金情況，他說，挪用客戶資金和不當資金往來都已違反內控。

他說，台銀3月7日通報重大偶發後，依規定，七個工作天，即16日得函報詳細狀況，目前還沒收到後續處理情況，金管會將等釐清相關事實後，就會請台銀陳述意見。

因過去有銀行行員挪用客戶資金、或是和客戶有不當資金往來，因是主動發現通報，被視為「芳草」而免罰，甚至還獎勵主動發現的經理人，外界關注，台銀此案因是主動通報，算是主動發現？

童政彰說，金管會鼓勵賞罰分明，透過內控三道防線主動察覺回報且確保客戶權益，就會認為內稽內控仍然有效，但前提是三道防線，包括第一道防線自行查核、或是第二道的風控程序偵測，或是第三道內部稽核查到，我們都認為內稽內控有效。

他話鋒一轉的說，若非屬這三種內控防線，原則上會從嚴檢視。