理律宣布 成立律盟風險、智財管理顧問公司

據調查，台灣企業目前僅30%成立風險控管部門，另超過50%之國內企業曾經歷智財權訴訟。理律法律事務所今（15）日宣布成立「律盟智財管理顧問股份有限公司」與「律盟風險管理顧問股份有限公司」，要協助企業在不斷變動的世界局勢中，降低企業經營風險。

當今國際政經局勢劇變，各國法律變動頻仍，企業跨國經營風險提高。然據調查，台灣企業僅30%成立風險控管部門，超過50%曾經歷智財權利維護問題。

理律法律事務所藉由與律盟風險管理顧問暨律盟智財管理顧問公司合作，整合創新智慧科技平台與跨國跨領域法律專業，提供客製化服務，降低企業經營風險 攜手台灣企業共創ESG永續管理新價值。

為協助企業落實公司治理、強化法律遵循，並管控企業經營之風險，「律盟智財管理顧問股份有限公司」與「律盟風險管理顧問股份有限公司」兩家公司，與理律合作建立策略聯盟合作夥伴關係協助企業降低企業經營風險。

理律法務事務所執行長李家慶指出，他們觀察到一般傳統法律服務的形式已難滿足企業需求。兩家律盟管理顧問公司將結合理律50餘年在環保、職安、智慧財產權等之法律服務經驗，藉由跨領域人才之專業能力，以提供全方位法律遵循以及風險管理與智財管理之顧問諮詢服務。

律盟風險管理顧問公司總經理蕭偉松強調，希望經由理律風險管理顧問公司的平台，並透過現代科技運用，協助企業有效率地作好法律遵循暨風險管理，提升企業ESG價值，達成企業永續發展目標。