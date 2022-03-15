快訊

長榮再發員工10個月年「中」獎金 現金股利給18元

直播／本土+3 境外87例、越南30例最多

升息預期發酵 2年期定存單連12月上漲、創逾兩年新高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

全球中央銀行吹起升息風潮，我國央行於今(2022)年上半年也可望加入升息行列，導致市場利率步步高升。央行今（15）日標售2年期定存單，金額為600億元，得標利率落於0.523％、創下逾二年的新高，且已連12期上漲。與前一個月相較，本次2年期定存單走揚1.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

銀行資調主管透露，近日台股重挫、新台幣匯率貶值，加上美國聯準會升息在即，銀行資金調度轉趨保守，市場利率也跟著水漲船高。目前市場預期，聯準會本周將宣布升息1碼（0.25個百分點），部分銀行也憂心台灣央行可能跟進升息半碼，但多數銀行業者仍認為，央行延至6月升息的機率較高。

央行目前每月發售364天期與2年期定存單各一期，其中2年期定存單為600億元，364天期定存單為1,700億元。央行統計顯示，統計至今日為止，央行定存單未到期餘額為9兆1,090.95億元。3月以來，央行定存單減發約1,272.45億元。

央行發行定存單，是為了回收餘裕資金，避免市場資金過度充裕、助長通膨火焰。銀行主管說，央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。

定存 央行 升息

延伸閱讀

金價突破2000美元，通膨及戰爭效應下會再創新高嗎？

美股資金動能轉強 續居全球股市吸金之冠

熱錢落跑 台幣重貶1.27角

美股基金 重登吸金王

相關新聞

理專A錢歷時近10年共計2880萬元 台銀1個月內提內控檢討報告

國銀龍頭台灣銀行爆發理專A錢弊端，台銀總經理許志文表示，涉案的張姓行員從101年開始擔任理專，經查102年開始與客戶有不...

國營行庫台銀襄理盜領客戶存款 財長：再犯不可原諒

立委關切台銀襄理盜領客戶存款，財政部長蘇建榮是否掌握？蘇建榮今天上午在財委會答詢時表示，他第一時間即充分掌握，台銀已回...

台幣爆量走貶 央行出手穩匯

聯準會本周將啟動新一波升息循環，美債殖利率大幅飆升，熱錢大舉自亞洲新興市場出逃，台北股匯也上演雙殺行情；匯銀主管指出，外...

國銀挺中小企 金援不手軟

國銀力挺中小企業，金管會昨（15）日公布，今年1月本國銀行對中小企業新增放款達280.2億元，其中新增放款最多的銀行為中...

人民幣存款 探八年低點

人民幣高定存利率，挽不回投資人的心。中央銀行昨（15）日公布，國銀2月人民幣存款餘額為人民幣2,273.9億元，月減人民...

傳統型壽險 初年保費大增

壽險業今年前二月主要商品業績表現，投資型、傳統型相較去年同期，冷熱豬羊變色。初年保費（FYP）含帳列負債項下，傳統型商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。