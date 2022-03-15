升息預期發酵 2年期定存單連12月上漲、創逾兩年新高

全球中央銀行吹起升息風潮，我國央行於今(2022)年上半年也可望加入升息行列，導致市場利率步步高升。央行今（15）日標售2年期定存單，金額為600億元，得標利率落於0.523％、創下逾二年的新高，且已連12期上漲。與前一個月相較，本次2年期定存單走揚1.2個基本點（1個基本點是0.01個百分點）。

銀行資調主管透露，近日台股重挫、新台幣匯率貶值，加上美國聯準會升息在即，銀行資金調度轉趨保守，市場利率也跟著水漲船高。目前市場預期，聯準會本周將宣布升息1碼（0.25個百分點），部分銀行也憂心台灣央行可能跟進升息半碼，但多數銀行業者仍認為，央行延至6月升息的機率較高。

央行目前每月發售364天期與2年期定存單各一期，其中2年期定存單為600億元，364天期定存單為1,700億元。央行統計顯示，統計至今日為止，央行定存單未到期餘額為9兆1,090.95億元。3月以來，央行定存單減發約1,272.45億元。

央行發行定存單，是為了回收餘裕資金，避免市場資金過度充裕、助長通膨火焰。銀行主管說，央行發行定存單分成標售與申購兩種方式，364天期與2年期定存單透過標售決定發行利率，至於短天期定存單，則採銀行向央行主動申購模式，目前28、91和182天期定存單利率分別為0.34%、0.4%和0.52%，7天期利率為0.11%。