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股匯雙殺 新台幣續爆量貶值8.2分收28.612元

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
台北股匯雙殺，新台幣兌美元匯率今（15）日以28.612元作收，貶值8.2分。中央社
台北股匯雙殺，新台幣兌美元匯率今（15）日以28.612元作收，貶值8.2分。中央社

台北股匯雙殺，新台幣兌美元匯率今（15）日以28.612元作收，貶值8.2分，台北外匯經紀公司成交金額14.98億美元。今日上午新台幣以28.56元開出，盤中最高28.55元，最低28.632元。

美那斯達克、費半指數重挫，美國10年期公債殖利率上漲至2.08%，為2019年7月以來最高水平，中國大陸深圳因疫情重新爆發下令停工，衝擊台商電子供應鏈部分生產，加上FED將於周三召開政策會議，台股今日開低走低，終場大跌336.98點，收16,926.06點，成交量3,705.76億元；三大法人賣超587.41億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超537.19億元，投信買超16.68億元，自營商賣超（合計）66.91億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.3億元，自營商（避險）賣超59.61億元。

自營商 新台幣 三大法人

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