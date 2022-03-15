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低利信貸銀行讓利 最低殺到0.05％

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導

市場預期央行本周將再出手限制特定地區第二間房貸成數控管，主管機關也同步緊盯銀行資金流向是否過度流向不動產放款，銀行以不變應萬變，近期積極推出多樣性低利信貸，消化手中爛頭寸之餘，也提供有需求的民眾借款，信貸最低殺到0.05％，貸款金額最多可以貸款到300~500萬元，足以民眾用急。

但金融業者提醒，低利信貸的超低利率，多僅限貸款前2期，第3期開始通常會恢復到2~3%起跳利率；但假設是信用良好的客戶，則機會借到低於2％以下的低利信貸。

永豐銀行推出的數時貸，主打前兩期年利率0.05％，最高額度500萬，手續費555元起，還款期限2到7年，但優惠活動僅到3月底為止。假設貸款30萬元、5年期，優惠年利率前兩期0.05％，第3期開始利率2.51％～14.5％機動計息。

永豐銀另外針對醫護推出優惠低利信貸，一段式年利率1.45％起，手續費0元起跳，額度最高500萬元，專案期間到6月底；或是也可以選擇分段式年利率，前三期0.88％起，第四期起1.66％起。

根據永豐銀醫護低利信貸，假設醫護人員貸款100萬元，貸款84期不變，一段式利率每期的月付金約1萬2,527元，分期式前3期支付1萬2280元，第四期起月付金1萬2,606元。

王道銀的低利信貸最低首期固定0.08％起，第二期開始2.98％起機動計息，最長貸款時間7年，開辦費最低88元，最高可以貸款到500萬元，專案只到4月底為止

北富銀在最新的法說會上指出，今年資產布局側重中小企業之外，還包括個人信貸。北富銀最新推出的優選企業員工信貸，優惠利率2.5％起，優惠帳款費1,000元起，額度最高可達300萬元，貸款期間最長同樣可以到7年。

星展銀則推出機動年利率1.98％起，最高可貸款到新台幣300萬元，專案開辦費3,000元起跳。

永豐銀行 醫護人員

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