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新光銀總座謝長融：今年手收展望審慎樂觀

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

新光金控（2888）今天(15日)下午舉行第4季法說會，新光金主要子公司新光銀行總經理謝長融回答法人提問時指出，「今年對手續費收入展望審慎樂觀，整體手續費收入或財富管理手續費收入，都希望有single-mid-digit的成長，當然要看未來整個經濟發展的狀況」。

謝長融並表示，新光銀行的信用利差去年0.16個百分點，目前資產品質穩健，預期今年可維持在0.2個百分點以內。

新光金控發言人李超儒副總簡報新光銀行今(2022)年展望時，提到該行發展的六個重點，包括：

一、嚴謹風險控管下，積極推展企金及消金放款，全年放款成長目標為8%。

二、提高活存比及存放比，以控管資金成本並維持淨利息收入成長動能。

三、財富管理方面，持續吸收新資金及拓展新客源，AUM(管理的客戶資產)成長目標超過7%。深化客戶經營，高資產客戶數(往來資產1,000萬以上客戶)預期雙位數成長，帶動財富管理收入成長。

四、持續發展數位產品，優化數位平台，以提升客戶體驗;全年數位金融活戶數及數位收益成長目標皆高於10%。

五、響應永續金融，預計發行可持續發展債券10億元。

六、配合海外策略發展，爭取越南平陽分行開業申請，並申設新加坡分行。

新光金控 財富管理 法說會

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