新光銀總座謝長融：今年手收展望審慎樂觀

新光金控（2888）今天(15日)下午舉行第4季法說會，新光金主要子公司新光銀行總經理謝長融回答法人提問時指出，「今年對手續費收入展望審慎樂觀，整體手續費收入或財富管理手續費收入，都希望有single-mid-digit的成長，當然要看未來整個經濟發展的狀況」。

謝長融並表示，新光銀行的信用利差去年0.16個百分點，目前資產品質穩健，預期今年可維持在0.2個百分點以內。

新光金控發言人李超儒副總簡報新光銀行今(2022)年展望時，提到該行發展的六個重點，包括：