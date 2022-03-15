新光金下午法說 核心子公司新壽今年要六箭齊發

新光金控（2888）今天(15日)下午舉行第4季法說會，總經理吳欣儒主持，新光金發言人李超儒副總在簡報時提到，新光金核心子公司新光人壽今年要努力達成下列六件事。

一、推動外幣保單銷售，以獲取穩定利差，2022年外幣保單初年度保 費預計成長20%；聚焦價值型商品，以堆疊基礎利益，創造合約服務邊際(CSM)；順應客戶需求，擴大投資型保單銷售。

二、2022年初年度保費預計逾600億元，負債成本降幅0.05~0.1個百分點。

三、注重增員、積極培育年輕人才以優化組織體質；善用數據分析模型及數位行銷工具，以掌握目標客群並提高業務員生產力。

四、持續推廣數位服務，提升服務效能落實友善金融與公平待客， 確保客戶權益。

五、布局國內外固定收益、趨勢向上且穩定配息之績優股及優質不動產以強化投資收益。

六、為控管避險成本，透過外幣保單強化原幣投資資產配置及一籃子 貨幣彈性調整避險比率；今年避險成本目標1.5個百分點以內。