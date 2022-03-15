綠色存款再登場 滙豐攜長春、台橡、力成共3000萬存款

滙豐（台灣）商業銀行今（15）日宣布，長春集團、台橡集團以及力成科技（6239），共同享譽企業綠色存款服務，共同承作總存款金額約新台幣3,000萬元，滙豐台灣指出，綠色存款所得款項將進一步用於符合國際標準的綠色企業、供應鏈或環境友善的項目，這種良性循環將促進滙豐台灣及其企業夥伴邁向低碳、氣候適應和永續經濟轉型。

滙豐台灣表示，透過此種包含綠色元素的流動資金管理產品，將確保企業在獲得穩定財富增長的同時，對環境、社會的永續發展做出貢獻。

滙豐台灣工商金融業務處負責人蕭仲程說明，滙豐台灣充分瞭解到企業客戶對於綠色投資選擇的日益需求，而綠色存款能夠安全地將企業資金存入有融資需求的綠色項目或産品，通過這樣做，綠色存款為企業提供了一個簡單、低成本且低風險參與綠色發展的機會。

他說，從流動性的角度來看，這種綠色存款有其實質意義，因為企業希望將現金盈餘存款用於更大的社會或環境利益，特別是滙豐台灣所提供的綠色存款是以最高標準的規範爲依據，例如由貸款市場協會(LMA)制定的《綠色貸款原則》及滙豐集團制定的《綠色債券框架》，將百分之百確保資金用作綠色之途，對於尋求將永續發展議程納入其財務活動、或對環境項目投資機會有興趣的企業會發現這種產品特別具吸引力。

在半導體封測產業，龍頭大廠力成科技亦宣布參與本次綠色存款計畫，力成科技執行長謝永達指出，ESG 是力成科技經營策略不可或缺的一部分，力成已制定短、中長期計畫支持在各個方面實現永續業務目標，並希望通過 ESG 創新做出貢獻。

長春關係企業總管理處總經理蘇士光指出，透過此類綠色存款産品，產業端能夠與銀行夥伴共同推進綠色金融市場的發展與成熟，更大程度上發揮市場資本化手段促進節能减碳的作用，提升企業的整體ESG格局與責任。」長春集團爲台灣率先引領石化業邁向高值化的標竿企業，以研發、創新、工安、環保爲企業文化之核心元素，近年積極發展綠色化工技術，加速帶動化工產業高值化與國際競爭力。

國際合成橡膠領導廠商台橡集團執行長蔡偉強表示，台橡（2103）為實現企業永續經營使命不斷在經濟、環境、社會等面向挹注新思維，在綠色轉型中，透過綠色財務行為產生環境正面影響力是改革創新之動力來源。