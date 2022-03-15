通膨升溫、萬物齊漲 布局實質資產抗震盪

俄羅斯與烏克蘭戰爭陷入膠著，投資人擔憂原物料商品緊缺，報價上揚，通膨居高不下，金融市場普遍震盪。法人提醒，短期事件一般不會影響正在上軌道的疫後經濟復甦，此時建議審視投資組合，繼續定期定額優質標的，並搭配實質多重資產因應可能的通膨壓力。

法人提醒，投資人此時可以中長期眼光審視投資組合。因疫情已經逐漸降溫，各國陸續重返正常生活軌道，而俄烏戰爭相對來說為區域影響，因此仍應著眼疫後全球經濟復甦，持續定期定額股市，其中推薦具廣納全球頂尖企業具成長性的全球5G、AI ETF；至於台股企業具國際競爭力又有高殖利率特色，台股基金、台股ETF也是定期定額不可忽略標的。同時，也別忘了受惠萬物齊漲價環境的實質多重資產基金。

元大實質多重資產研究團隊指出，根據投行美林報告，回顧1950年-2020年的各投資標的表現，與通膨率連動最高便是實質資產，相關性達73%，與商品類不相上下。實質資產投資範圍可簡單區分為兩大類型資產：原物料商品和息收資產，囊括原物料、商品、不動產(REITs)、公用事業、基礎建設等。

萬物齊漲的時空下，短期原物料商品報價上揚，將帶動相關標的上揚，除了貴金屬，鎳價、鋁價都創歷史新高價；中長期來說，具備高度議價能力的房地產所有權人將上漲房租、公用事業也會依照避險成本完全反映於使用者的帳單，因此，實質資產可說是當今最能抗震跟漲的最佳資產。