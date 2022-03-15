打破語言障礙 富邦證首創券商開辦手語翻譯服務

為能發揮金融專業且強化公平待客金融友善服務原則，使聽語障客戶享有無差別的友善金融環境，富邦證券自3月15日「國際消費者權益日」起，在全台33家分公司同步開辦手語翻譯服務，成為「第一家擁有手語翻譯服務之券商」，真人、視訊雙軌服務機制，為聽語障朋友帶來暖心且最有感的金融服務。

富邦證券表示，透過台灣手語翻譯協會，了解聽語障朋友在接觸金融服務時，常常遭遇諸多限制，即使有別人願意幫忙，但攸關到個人財務，還是會有隱私的疑慮。看見聽語障朋友的需求，富邦證券特別與台灣手語翻譯協會攜手合作，引進專業手語翻譯服務，突破溝通關卡，提供聽語障朋友一個友善平等、無障礙的金融服務環境。

富邦證券表示，聽語障客戶只要在營業時間至分公司洽詢，以筆談表明需要手語服務，將依照申辦業務類別，安排聽語障客戶在現場以視訊會議方式，由持有證照的專業手語翻譯員進行同步翻譯；或可事前預約，由專業手語翻譯員到分公司現場為聽語障客戶進行翻譯。讓聽語障客戶能精準地與分公司專員溝通，確保溝通內容清楚、正確，服務過程更輕鬆貼心，權益更加有保障。

台灣手語翻譯協會理事長魏如君表示，金融業專業名詞及辦理文件內容較複雜，用筆談不僅耗時，許多資訊也不容易溝通清楚，各項金融理財商品內容專業度高 ，有興趣進一步了解的聽語障朋友想諮詢相關細節問題，卻不容易有便利的溝通管道及對象，很高興富邦證券看到聽語障朋友的需要，還選擇別具意義的「國際消費者權益日」推出雙軌手語翻譯服務，提供聽語障朋友一個友善、平等的無障礙環境。