地震險20年／曹瑋瓴：地震險不普及是政府沒有大力推廣

前言：政府開辦住宅地震基本保險，是時代產物；走過20年，地震風險與保障隨環境永續議題日趨重要，也應與時俱進。本報從如何完善住宅地震保險制度出發，採訪相關領域具代表性的產官學界人士，探討未來可行方向。除了製作專題，我們也將十位受訪人士的訪談內容，以第一人稱記述，供讀者完整掌握他們的思維與論述。

以下為2016年2月6日台南大地震維冠金龍大樓倒塌之受災戶曹瑋瓴的故事。她原本是個職場女強人，卻親身經歷大地震帶來巨變與恐慌，她失去家人，家園傾倒了，地震在她的人生與身體上，留下無法抺滅的傷痛。她以自己血淚，來觀察住宅地震基本險的重要。

這天是令人鼻酸的小年夜。2016年2月6日凌晨，台南發生規模6.6的大地震，位於台南市永康區樓高16層的維冠金龍大樓整棟瞬間倒塌，躺平在馬路上，造成115人死亡、96人受傷的慘劇，曹瑋瓴在這場大災難中悻存下來。六年過去，年過半百、身為保險業務員的她，對住宅地震基本保險有最貼切的感受。

曹瑋瓴住在台南永康維冠大樓的七樓，地震發生在凌晨，她正在歲夢中，等她醒來時，水泥石塊壓迫她動彈不得，她是倒數第三位獲救者；無情大地震帶走她七名親人，包括二歲兒子與丈夫，只有她一個人活下來。

「第一時間我就知道老公離開我了，因為我叫他，他沒有回應。」地震發生時，曹瑋瓴的先生用內肉身保護她與兒子而被鋼樑壓住。曹瑋瓴抱著懷中的兒子，隨著哭聲愈來愈微弱，終至安靜無聲，她知道，這一切再也回不去了。

她歷經活埋53小時後被救出，「那一刻，已不知道什麼叫驚恐」，曹瑋瓴回想六年前情景說，「只幾秒鐘，根本無處可逃！」語氣中不經意流露出一絲恐慌。

因被水泥石塊壓迫太久，造成她右側前臂壓傷、左側肋骨骨折、神經也受到嚴重損傷；在家人的愛與鼓勵下，她經過二年漫長復健，才走出家人死亡與病痛折磨的幽谷，終於再次見到燦爛的笑容。

曹瑋瓴重拾她原本保險業務員工作。提及住宅地震基本保險，她坦言，一般民眾不只不熟，簡直是無感，若非她是保險業務員，她也一定會不知道住宅地震險。

她買維冠七樓公寓，因為有貸款，所有一定要投保住宅地震險。而歷經大地震劫難，她更有感投保地震險有其必要性，她說：「一棟房子2,000萬都在買了，一年花不到2,000元投保地震險，怎麼會不值得呢？」

她說，地震發生後，「心理會面臨很大恐慌」，因為擔心餘震，也會很害怕待在原本房子裡；房子不能住了，必須臨時找住所；若受傷需要一筆醫療費，而且可能也會因此無法繼續工作，當下能有一筆保險金來支撐三餐與生活費、住宿費，會有很大幫助。

曹瑋瓴說，住宅地震險現在也很便宜，一年保費1,500元不到，若不幸遇到地震災難，可獲得150萬元（建築損害理賠）加上20萬元（臨時住宿費）的保障。

至於地震險要如何改進，曹瑋瓴率直地說，她不懂；但她認為，地震險之所以無法普及，不是民眾不能接受，而是政府沒有大力推廣，積極向民眾介紹。

台灣雖然處在地震帶上，地震頻仍，但多數情況不嚴重，真正經歷大地震災難的人並不多；然而，一旦發生大地震，是要付出很大代價。「台灣人怕死，卻又健忘」，她有感而發地說，政府應該認真推擴地震險，保護民眾。