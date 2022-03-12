地震險20年／呂秉怡：讓房客也能請領臨時住宿費

前言：政府開辦住宅地震基本保險，是時代產物；走過20年，地震風險與保障隨環境永續議題日趨重要，也應與時俱進。本報從如何完善住宅地震保險制度出發，採訪相關領域具代表性的產官學界人士，探討未來可行方向。除了製作專題，我們也將十位受訪人士的訪談內容，以第一人稱記述，供讀者完整掌握他們的思維與論述。

1989年的無殼蝸牛運動夜宿忠孝東路，抗議高房價，當時年僅25歲，還在台大城鄉所念書的崔媽媽基金會執行長呂秉怡就投身其中，並就此踏入住宅市場。身為崔媽媽基金會草創人，協助台北都會弱勢家庭租屋、調解租屋糾紛、致力於房市健全，至今已26個年頭，崔媽媽基金會現更成為國內租屋族代言人。

在國內租屋市場上，房客相對處於弱勢一方。《租賃住宅發展及管理條例》第11條明定，承租人有法定終止權。當房屋致難以繼續居住者，承租人得提前終止租賃契約，出租人不得要求任何賠償。

如地震、水災等天災，導致房子不能居住，房東有責任要回復到可以居住情況，但因不可歸責於雙方，房客亦可主動終止契約，房東也不可以扣錢，但房客沒法獲得任何補償。

目前市面上能夠對如房客第三人有保障，僅「住宅第三人責任險」，主要是投保因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致之煙燻，致第三人遭受體傷、死亡或財物損害等，但並未涵蓋地震水災等天災所受損害。而且，也不是所有房東都有投保「住宅第三人責任險」。

至於住宅地震險，目前架構是若全倒或推定全倒，建築物損失賠償金以150萬元為上限；另因地震建物損害，可支付臨時住宿費20萬元。惟現行制度下，不論是建築損失或是臨時住宿費，皆僅限定房屋所有權人才有請求權。

但要強調的是，若房子是出租狀況，當發生像地震這樣大災難，真正需要臨時住宿費去找其他住所的是房客，並非房東。也就是說，若是出租狀況，房客應該要能獲得全部或部分臨時住宿費，這才是地震險臨時住宿費要涵蓋的風險。

在實務上，要房客主張，當發生地震時致房屋不能居住，可請求臨時住宿費，並將其訂在租屋契約上，是不可行的。因為在租屋時，房東連身分證都不願拿出來，就算有投保住宅地震險，房東也不願告訴房客。

出租人也不一定就是房屋所有權人。而且，就算訂在租屋契約中，若無強制規定，房客就算主張也沒有用。

究竟如何讓住宅地震中臨時住宿費得以給付給或房客？務實作法還是直接修改住宅地震險保單內容，針對臨時住宿費新增「房屋實際居住人」為受益人；當地震災難來臨時，讓房客也能因此請領臨時住宿費，度過難關。

第二，應要求所有出租屋都要投保住宅地震基本險，房客才會知道有臨時住宿費的給付項目。為了增加房東投保意願，住宅地震險可以設計得很基本或陽春，費用不要高。

目前住宅地震基本險是連同火險一起銷售，每年保費只有1,350元。事實上房東要調升租金有很多理由，就算房東也將投保住宅地震基本險的成本反映到租金上，影響也會很有限。