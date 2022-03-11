華南銀行金融科技發明專利件數 連二年領先同業

華南金控（2880）旗下華南銀行自2019年起連續三年進入智慧財產局本國專利百大企業排行，其中申請發明專利件數連續兩年居本國銀行業首位，華銀發明專利聚焦六大項目，包括：行動平台、大數據、AI、區塊鏈、安控機制及生物辨識等金融科技範疇。

華銀指出，自2016年起華銀即積極投入金融科技專利研發，其中發明專利標的較廣並須實質審查，難度較高亦具價值，因此華銀提案多以發明為目標，截至2021年年底已取得77件發明專利，且目前已有12件落地案件，其中以內部作業程序優化及提升客戶體驗為主，例如:證件影像上傳及查詢系統、金融帳戶管理系統等，專利與業務應用結合，是華銀持續努力的目標。

華銀表示，今年致力導入「台灣智慧財產管理制度」(TIPS）建立與營運目標連結的管理制度，除定期檢視商標及專利的申請與維護情形、提升智慧財產意識，以有效落實智慧財產管理，避免侵害他人權利及保護自身權益，並強化品牌與金融科技專利布局，未來華銀仍將持續積極投入與數位金融發展相關的議題，並落實於業務應用。