「明台養蜂の好險」升級 保期三種、蜂農有選擇

根據行政院農業委員會統計，2020年農林漁牧業名目生產毛額3,136億元，占GDP比重為1.6%，農委會與保險業者已陸續推出25種品項的農業保險，包括文旦柚、桶柑等農作物，家禽禽流感等畜牧類等，作為農業永續發展的後盾。

國產蜂蜜以龍眼蜜及荔枝蜜為大宗，占總產量近六成。配合開花期，每年3月至5月是蜜蜂的採蜜期，這段期間的氣溫、降水量等天氣因素則成為影響蜂農收成的關鍵。

明台產險於2021年首度推出養蜂の好險(溫度及降水量參數型的養蜂產業保險)之後，參考各方面意見回饋積極改良，今年度推出升級版養蜂の好險，針對在高雄市、台南市、嘉義縣、南投縣、彰化縣、台中市採集龍眼蜜及荔枝蜜的蜂農，即日起至3月30日開放投保。

三井住友海上集團明台產物保險商業保險本部長唐世澤表示，養蜂の好險，依據蜂農實際採蜜期間有一個月、一個半月、二個月等不同方案，提供彈性選擇，可保障蜂農於採蜜過程中，因為低溫影響泌蜜及降水頻繁影響採蜜，達理賠條件即可獲得理賠，有效提供農民實質的賠償。

養蜂の好險，具備啟動要件明確、災後不須勘損、理賠撥款迅速、政府補助保費四大優勢。保險期間中，明台產險會觀測氣象局公布之日最低氣溫與日降水量，達約定條件即主動通知蜂農啟動理賠，備齊理賠文件後十五日內快速提供蜂農安心且實質的賠償。

以蜂農阿喜為例，投保蜂箱數100箱，每箱保險金額4,000元，投保期間為31天，保險費為5萬4,500元。農委會提供50%保險費補助，部分地方政府亦有10%~40%的加碼補助，蜂農僅需負擔不到2萬7,250元。

即日起至3月30日止開放投保，蜂農皆可憑養蜂事實登錄核准函，並提供蜂箱(含蜂群)資訊，向明台產險或當地農漁會辦理。