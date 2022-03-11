4人就有1人背負千萬房貸 越貸越多越久慎防升息

根據聯徵中心新增房貸資料顯示，國人房貸金額屢創新高，去年10月有1/4的房貸族房貸超過996萬元，每四個人之中，就將近有一個人的房貸超過千萬元，比例創下歷史新高；而2020年1月疫情剛發生之際，只有1/4的民眾房貸金額超過864萬元，反映疫情至今民眾購屋貸款持續攀高，千萬房貸狀況越來越常見。

聯徵中心統計資料顯示，去年10月新增約2.6萬個房貸族，平均貸款金額達到788萬元，房貸金額創下歷史新高，5年來平均房貸多了將近125萬元，10年則增加223萬元，從統計的趨勢來看，過去10年越晚買身上背負的房貸金額越高，雖然購屋人可透過30年期房貸，減輕每月還款負擔，但持續攀升的房價也讓房貸族壓力升高。

若以房貸的百分位統計來看，去年10月排名第75分位的房貸金額為996萬元，也可解讀為10月購屋的房貸族，有將近1/4的比例房貸金額超過千萬元，金額創下歷史新高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，千萬房貸狀況越來越普遍，原本在只有雙北市較為常見，現在連雙北以外也越來越多。若以區域來看，新竹縣平均貸款950萬元，平均的房貸金額僅次於雙北市，新竹市平均房貸824萬元，六都之中的台中市平均貸款826萬元，桃園市平均房貸723萬元，整體房貸呈現越貸越多且越貸越久。

曾敬德提醒，現在每4個人就有一個房貸金額超過千萬元，在低利率環境下可能有些民眾認為能貸盡量貸，現在利息便宜，但央行也提醒未來可能升息，全球通膨壓力龐大，一旦開始進入升息循環階段，民眾每年的房貸利息也會有感增加，建議民眾購屋時仍避免過度擴張財務槓桿。