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新光金代理董座傳吳東進指派 銀行局長專業解惑妥不妥

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
金管會昨日宣布，裁罰新光金控董事長許澎停止執行董事職務三個月。報系資料照
金管會昨日宣布，裁罰新光金控董事長許澎停止執行董事職務三個月。報系資料照

金管會昨（11）日宣布，裁罰新光金控（2888）董事長許澎停止執行董事職務三個月，新光金將舉行董事會推派代理董事長，市場今天傳出消息，許澎請示新光集團創辦人吳東進之後，決定由經營績效良好的73歲新光銀行董事長李增昌臨危授命、擔任救火隊長。

不過，吳東進前(2020)年9月15日才被金管會保險局裁罰，停止新光人壽董事及董事長職務到本屆任期屆滿，部分人士疑惑，此舉無異裁罰無效，繼續把手伸進新光金控集團。

針對市場疑惑，本報中午採訪金管會銀行局局長莊琇媛，她表示，關鍵在於，吳東進到底在執行什麼權限？吳東進被裁罰是因為，新光人壽的投資決策等等有嚴重缺失；許澎被裁罰是因為，出席吳東進指示召開的業務會議，但吳東進已經卸下新光金董事長職務，應該要交給經營團隊了，「我們才會覺得不符合公司治理」。

至於新光金董事會要選舉代理董事長，莊琇媛說，代理董事長從現有董事互推產生，假設新光金董事裡面很多都是吳東進所屬公司的法人董事代表，法人董事代表去徵詢大股東的意見，「等於大股東跟董事之間推派出來的委任關係，我沒有辦法說這個部分一定不合法」。

新光金控 吳東進 金管會

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