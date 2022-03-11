富邦人壽首創業績連結永續 種萬棵樹護水源地

富邦人壽以「正向力量 豐富生命」品牌理念向社會大眾展現企業承諾，憑藉多角化通路經營、多元化商品策略、多樣化永續行動，創造亮眼營運績效，2021全年稅後純益突破千億元，累計全年合併初年度保費收入達1,656億元，合併總保費收達5,072億元，穩站台灣壽險市場領導地位。

近年國內外持續受疫情影響，然2022年經濟逐步穩定復甦，且台灣將邁向超高齡社會。富邦人壽總經理陳俊伴表示，保險產業最關鍵的要素是人，在變動時代下，唯有勇於行動與敢於創新才能突圍破框，今年公司主張以永續連結人與環境，紮根企業營運聚焦四大策略：以精實業務組織與分級訓練強化組織發展、推動保障與退休規劃商品著眼未來超高齡社會、深耕ESG永續作為帶動產業鏈和社會共好、提升遠距服務及數位競爭力聚焦客戶服務體驗。

富邦人壽擁有集團的豐厚資源，提供民眾金融保險多面向服務，秉持「取之社會、用之社會」永續初心，以人為本持續深化保險產業價值鏈。

富邦人壽領先以業務力加速永續力，攜手業務員Work for Green。

富邦人壽實踐綠色金融，期待全台超過460個通訊處、2萬名業務夥伴全力展現綠色影響力。2021年關注河川保育與水資源議題，與荒野保護協會合作，率全台企業之先展開連續三年川廢快篩調查行動，2022年持續響應富邦金控「Run for Green」發揮永續影響力，首創「Work for Green」永續創新機制，以業績連結綠色永續目標，希冀保險業務推動也能為環境盡心力。

今年將攜手業務員和保戶，與慈心有機農業發展協會合作，目標將種下超過1萬棵樹，並以恢復自然生態為目標選擇植樹地點，包括台中福壽山農場和台南台江國家公園，藉由植樹造林守護水源地、保護海岸生態。

台中福壽山農場位於大甲溪上游、德基水庫集水區，為中台灣主要水源地之一，透過樹林種植有利於穩定水庫蓄水量，也能有效降低水溫，達到適於櫻花鉤吻鮭生活17°C助其洄游產卵；另一地為台灣最大潟湖台南台江國家公園，隨著地球暖化與海平面上升，致使出海口沙源減少、潟湖沙洲逐漸消失，進而危及近岸生態，此次種植計畫有助於穩定潟湖沙量流失，維持生態環境達到生態復育的效果。

富邦人壽也透過智能科技強化業務數位力，年度預計招募逾6,000名菁英。

「人」在數位浪潮下，如何與「科技」相輔相成更顯重要，科技能有效加速服務效率，而人的專業與溫度亦無可取代，針對疫情與數位浪潮的來襲，富邦人壽推出FBFLi智能業務管理系統、FBSIR線上保單健檢系統，及VIP視訊保等三大業務輔銷配備，幫助業務同仁在後疫情階段，穩定深耕客戶關係，遠距服務客戶，業務推展不停歇。

富邦人壽深信人才永續才是企業的根本，今年整體招募人數目標預計超過6,000人。富邦人壽持續為台灣社會孕育保險專才，2021年晉升業務主管的同仁晉升時年齡為30歲以下者之占率近五成，更11度蟬聯保險龍鳳獎，成為年輕人最嚮往的壽險公司。

富邦金控（2881）連續13年蟬聯金控每股獲利王，成為富邦人壽的同仁，除了可享有團體保險，照顧自己和眷屬；也可以參與員工持股信託，打造退休後幸福生活；而新手爸媽們得享有每胎10萬元的生育補助，0-6歲每年1.5萬的育兒補助，和優於法定的產假。富邦人壽提供完整培育輔導體系、智能數位工具配備及優渥的員工福利，邀請年輕新血一同來打拼，開創自己的保險事業。

在客戶服務推動方面，富邦人壽持續站在客戶角度導入保險科技應用，積極優化保險服務流程，以提高核保、理賠與保全等各方面客服作業效率。如2021年因應新冠疫情推出FBVIP視訊投保平台，提供全台民眾更迅速且不侷限於地理位置之保險服務，達成零接觸和零紙本目標。

2022年目標於9月完成導入語音轉文字技術(STT)，推出電話語音投保服務，並已啟動規劃運用AI智能技術加快核保審核時效，給予客戶最迅速便利且直覺的保險服務，同時也會繼續配合主管機關推動保險存摺、聯盟練與理賠醫起通2.0等專案。

保險價值鏈以人為核心，富邦人壽由上到下、由內而外全面落實公平待客原則，並視其為企業文化，實踐於員工日常作業中，無論業務員或客戶櫃檯，均以此為最高作業準則。2022年富邦人壽借鏡英國金融行為監理總署(FCA)之公平對待弱勢客戶指引，聚焦高齡銀髮與弱勢族群，持續洞察並依其需要，提供相對應之商品與服務，積極創造具富邦特色的銀髮族服務，如樂齡專線、線上文字交談、微型保險等多項金融保險友善服務。

大眾生活型態多樣，特別是蓬勃發展的行動數位科技已深入各層面。富邦人壽持續經營網路投保，推出符合網路消費者保障需要的投保商品，亦全力響應主管機關保障型保險商品平台推動，2021年網路投保總保費收入超過新台幣1.4億元、穩居壽險業之冠；2022年將持續挖掘客戶需要聚焦損害填補之保障原則，積極整合科技與數據，商品開發朝碎片化設計、推廣上則以異業合作手法加重連結生活場景，陪伴民眾左右、擴大客戶心占率。

2021年人口死亡率已高於出生率，少子化與高齡趨勢不可擋；富邦人壽持續提倡人生帳戶4+1的保險概念，包括：補償突發事故傷害與過失的責任、提升醫療品質的醫療、彌補生活無法自理所需支出的長照、樂活第三人生的退休，以及留愛不留債的遺產。

社會結構已然改變，民眾退休準備缺口日漸挑戰，富邦人壽將開發具競爭力的投資型保險商品，如不同繳別之設計，提供客戶分期繳費累積資產，另將開發第二代附最低身故保證商品，提供雙撥回機制，並擴大投保年齡層，協助民眾有效進行退休規劃及財富傳承，也因應人口高齡趨勢，持續推出退休還本等商品滿足各族群需求。

響應主管機關綠色金融2.0，富邦人壽持續深化ESG，加強責任投資策略及綠能替代能源投資計畫，2021年整體綠色投資金額達1兆8,951億元，為加速企業去碳轉型與碳風險管理，2022年強化碳足跡盤查，啟動保單碳足跡計畫與內部碳定價作業，亦導入科學基礎減碳目標(SBT)投入國際碳揭露CDP專案，以達成2025年營運減碳8%之目標。在企業永續報告書方面，將以更嚴格的標準進行企業自我衡量，納入SASB永續會計準則、TCFD氣候風險財務揭露指標等。

疫情對國人造成健康風險，富邦人壽繼續秉持保險教育職能，擴大並向下扎根，建立全民風險保障意識。面對人口老化問題劇烈蒸騰，長期關注失智高齡與社會弱勢，攜手台灣失智協會、老人福利聯盟、台灣癌症基金會、罕見疾病基金會等公益夥伴展現關懷，倡議失智高齡科技輔助協尋、偏鄉高齡就醫可近性等議題，同時也積極串聯各地縣市政府、鄰里社區與大專院校，推動CSR X USR擴大關懷對象與範圍，促動社會共融共好，達成聯合國SDGs最高目標。

富邦人壽立足台灣，看好亞洲壽險市場發展潛力，2021年海外壽險業務經營成果亦豐碩，韓國、香港、越南三家子公司表現亮眼，將秉持富邦經營優勢，依當地市場特色穩健經營通路及開發目標客群所需之保險商品；並審慎評估適當投資機會以拓展亞洲市場，持續朝亞洲一流金融機構目標邁進。