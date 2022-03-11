國泰世華銀行CMA計畫 國際銀行家培育搖籃

來自緬甸的柯明月參與國泰世華銀行的海外「儲備幹部計劃（CMA：Cathay Management Associate）」，不到一年已經歷三個部門輪調培訓，距離實現自己成為專業銀行家、返回緬甸為家鄉金融界努力的夢想更近了。

隨著疫情趨緩國內外經濟復甦，各行各業也開始大量釋出職缺延攬優秀人才計畫 ，國泰世華銀行推出「儲備幹部計劃（CMA：Cathay Management Associate）」，預計招募近30位具跨域學習能力及國際視野的人才，提供完善培育機制，完訓後更享有快速晉升管道，成為儲備主管候選人。

「五大專業培訓項目，奠定紮實金融基礎」

國泰世華銀行CMA計劃自2005年啟動，至今已邁入第17屆，是國泰世華銀行孕育人才的搖籃。截至今年，已有破百位菁英CMA位居國泰世華銀行重要職務，他們不僅具備突破框架的策略思維，更同時擁有多元領域的專業與管理能力。

目前擔任國泰世華銀行人力資源部協理的陳呈祿，是第一屆CMA計劃的成員；進入國泰世華後除培訓期間內至多個部門輪調外，亦曾至國泰金控歷練，參與多項跨子公司的重要專案。回到銀行後，先後曾任職於綜合企劃部及廣告部。目前則在人力資源部，致力於各項人才培育計劃。「希望能從過來人的需求及心情，規劃及提供新鮮人在CMA輪調計畫中摸索職涯及累積專業的機會」陳呈祿分享。

「積極延攬海外人才 計畫成員背景多元」

CMA計畫未限制學經歷，其成員背景多元，透過更多角廣泛的視野，為金融產業注入展新活絡的氣象。同時，有別於其他同業，國泰世華銀行在東協九國皆有據點，因此自2021年起因應海外佈局需求，積極啟動「國泰世華銀行海外CMA計劃 」，除招募國内菁英外，也鎖定具東南亞國籍/僑外身分，並對金融業充滿熱情的菁英一同加入。

海外CMA在台灣受訓期間內，除可獲得生活補助金外，結訓後返回母國分行任職 ，即晉升到襄理，並享有優於當地市場行情的薪資待遇。

「提供海內外輪調機會 培養數位轉型推手」

國泰世華銀行表示，CMA的培訓目標為養成兩大實力「國際視野」及「科技賦能 」，培育課程均由高階主管親自指導，透過金融專業及數位數據歷練養成，同時搭配海內外分支機構輪調，打造海內外布局及數位轉型人才。凡勇於挑戰自我，想要走出世界的人才，歡迎加入國泰世華銀行的行列。