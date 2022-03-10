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安永攜手櫃買中心 解析前進戰略新板重點

經濟日報 / 記者程士華／台北即時報導

安永聯合會計師事務所今（10）日攜手櫃買中心舉辦「資本市場新推手-戰略新板交流會」，說明戰略新板的優點、申請過程及財務規劃要點，並邀請去年登板的數泓科技分享成功經驗。

證券櫃檯買賣中心上櫃審查部協理李淑暖說明，戰略新板利於創新企業進入資本市場，申請登錄戰略新板沒有設立年限、獲利能力、股權分散等條件限制，採書面審查。

就產業別而言，須屬於六大核心戰略產業，或其他創新性產業，未公開發行公司也可以申請登錄戰略新板。

李淑暖表示，登錄戰略新板可縮短企業進入資本市場的前置時間及成本、證券商輔導工作簡化，且戰略新板及一般板合計登錄滿六個月，即可申請上櫃，轉板程序簡便。

數位手工具研發製造商數泓科技於去年登錄戰略新板，該公司總經理李明華表示，數泓能成功登錄的關鍵，在於公司設立開始所有的制度均依上市制度運作、所有事務採電腦化作業、乾淨具有原則的會計帳。

安永審計服務部執業會計師黃子評表示，嚴謹的內控，可幫助企業登錄戰略新板更加順暢，此外，針對企業申請戰略新板申請過程的財務規劃，建議由內控、財務、法令、稅務四大面向進行剖析。

黃子評表示，企業IPO過程涉及資料繁多、時間較長，並受到許多外在因素影響，企業內各部門及中介機構須緊密合作，對於編製符合國際會計準則財務報表(IFRS)及相關資料，企業需事先做計畫準備，掌握最佳時機完成目標。

資本市場 安永 櫃買中心

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