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台灣持有俄公債將被沒收？金管會提兩點澄清

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

俄烏戰爭開打，台灣日前遭俄羅斯列為不友善國家，網路近期更傳出「俄羅斯將沒收台灣向其購買的政府債券」的訊息，引起民眾一陣騷動，金管會今（10）日對此提出兩點澄清。

金管會對此澄清，依俄羅斯央行發布的最新公開資訊，對於非盧布的外幣計價政府債券，若投資人來自其公布的國家清單，俄羅斯將以盧布支付債息與本金，並無所謂「沒收」之說，目前亦無國際報導提及俄羅斯將沒收台灣向其購買政府債券的情況。

金管會表示，已要求金融業者應依國際間地緣政治，及政經情勢變化情形加強風險控管，並就所持有的債券部位，其評價及減損的提列應依財務報告編製準則及會計準則規定辦理。

根據壽險公會統計，目前共有八家壽險公司持有俄羅斯債券，包括國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽、新光人壽、南山人壽、全球人壽、三商美邦人壽；除三商美邦人壽外，其他七家壽險已在2月合計提列預期信用損失129.87億元。

俄羅斯 債券 壽險公司

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