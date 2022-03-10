1月刷卡金額減228億元 金管會解密兩原因

金管會今（10）日公布今(2022)年1月信用卡統計，受繳納保費、百貨周年慶及地價稅遞延入帳影響，元月信用卡簽帳金額2,721億元，較去年12月減少228億元，其中國泰世華銀行刷卡金額421.8億元，拿下刷卡王；中信銀行則以發行9.3萬張信用卡奪下發卡王。

根據銀行局統計，截至今年1月底止，有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約5,285萬張，總有效卡數約3,397萬張，其中當月簽帳金額約2,721億元，雖較上月減少228億元，衰退幅度達7.73%，但與去年同期相比，仍增加191億元、7.55%。

金管會銀行局副局長林志吉表示，元月簽帳金額較上月減少228億元有兩大主因，一為持卡人去年12月繳納保費所致，單是四家銀行繳保費金額就達158億元；二為百貨周年慶尾聲，及地價稅12月遞延入帳等因素，使得去年12月簽帳金額基期較高，讓今年1月簽帳金額呈現縮減態勢。

觀察各家銀行1月刷卡金額表現，國泰世華銀行單月簽帳金額421.8億元，第二為中信銀行（406.9億元），排名第三的是玉山銀行（384億元）；另以發卡量來看，發卡王則由中信銀行位居榜首，共發了9.3萬張，台北富邦銀行、國泰世華銀行以7.8萬張、6.2萬張名列二、三。

另在電子支付部分，截至今年1月底止，有9家專營及20家兼營電支業者，總使用者人數1,609萬人，月成長1.77%，元月代收付實質交易款項金額74.7億元，月減2.8%。

當月辦理國內小額匯兌金額為100.2億元，則較上月增加26.5%；當月收受儲值款項金額約219.9億元，較上個月增加24.7%；支付款項餘額約75.4億元，較上月增加10.56%。