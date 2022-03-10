純網保商品初規劃搶先看 金管會16日開公聽會

首家純網路保險公司最快2023年問世，金管會今（10）日表示，已完成外界、專家學者意見徵詢，初步規劃純網路產險公司須販售創新型商品，純網路壽險公司則以保障型商品為主，預計16日召開公聽會蒐集各界觀點，作為後續政策規劃方向的參考依據。

金管會去年12月21日對外宣布開放設立純網路保險公司的政策目的與規劃方向後，今年1月21日已完成外界意見徵詢，並於3月初召開諮詢會議，邀請保險、金融科技、資訊安全等領域的學者專家提供意見，後續將於3月16日召開公聽會，邀集金融相關公會、外國商會及金融科技創新相關協會及其會員，擴大蒐集各界觀點與建議，並據以評估研議後，提出相關法規的修正，以利業者依循法規提出設立申請。

純網路保險公司於申請設立時，應於營業計畫書提出可行的「營運模式與商品規劃」，成本效益亦為審查重點之一。金管會保險局長施瓊華曾提及，營運模式的可行性很重要，初估純網路產險約有三至四家左右，純網路壽險則僅一至二家左右。

金管會保險局副局長林志憲表示，這次徵詢意見中，有一家公司詢問純網保公司是否能產、壽險業務合一，對此主管機關則回覆「不太可能」，由於保險法現行規定是將產、壽險分開，不可合一執照，另也提到國外推出的創新型商品，由於欠缺具體性，因此僅作為部分外界回應的參考意見，後續將召開公聽會蒐集各界看法。

林志憲指出，在徵詢保險與資安方面專家學者時，希望將身分確認、個資保護、資訊安全列為審查重點之一，且有專家學者建議，創新型商品應從整體生態圈來看，並非是單一商品的概念。以寵物險為例，是從整個寵物生態圈出發，包括洗澡美容、醫療等相關保障，可借鏡香港純網路保險公司的經驗，因此在創新型商品部分，邀各界一同集思廣益。

另在業務開放方面，林志憲說，原先規劃純網路產險以創新型商品為主，須與產險公司現在販售的保單有區別才可，因此當提出營業計劃後，也要一併說明創新型保單內容，後續再行審查判斷，至於純網路壽險則以保障型商品為主。

至於業務員等相關人員設置部分，林志憲表示，原則上純網保公司不能設立業務員，直接以網路服務為主；對於純網保公司能否設立服務中心一事，目前正聽取外界意見、評估中。