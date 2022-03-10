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新光金遭裁罰晚間聲明 推派代理董事長

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
新壽前董事長吳東進遭金管會停職後仍干涉新光集團業務，金管會今天開鍘新光金及新壽。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
新壽前董事長吳東進遭金管會停職後仍干涉新光集團業務，金管會今天開鍘新光金及新壽。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

新光金控（2888）遭金管會裁罰之事，該公司晚間發布兩點聲明，如下：

1. 有關111.3.10主管機關新聞稿內所述之內容，新光金控尊重主管機關決議，將虛心檢討，加強改善。

2. 新光金控將依規由新產生之代理董事長執行相關職責，對本公司之營運無重大影響。

【中央社／台北10日電】

新壽前董事長吳東進遭金管會停職後仍干涉新光集團業務，金管會今天開鍘新光金及新壽；新光金表示尊重主管機關決議，將依規定由新產生的代理董事長執行職責。

吳東進2020年被金管會停職後仍干涉新光集團業務，金管會今天宣布重罰新光金董事長許澎停職3個月、新壽董事長潘柏錚減薪3個月、新壽挨罰新台幣300萬元且未來3年內和關係企業進行交易將受限，新光金及新壽雙雙遭糾正。

新光金晚間表示，新光金尊重主管機關決議，將虛心檢討、加強改善；新光金將依規定由新產生的代理董事長執行相關職責，對公司營運無重大影響。

金管會調查，新光金、新壽、新光銀行、元富證券及新光金關係企業董事長、總經理及經理人先後於2021年10月至11月間出席吳東進指示召開的4場會議，討論金控業務經營及資源交叉運用等，且吳東進更親自出席前3場會議，並提出業務建議，違反公司治理原則，並在今天宣布開罰新光金及新壽。

新光金控 金管會 吳東進

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