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南山提俄債損失30.2億 八壽險合計提損近130億元

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
總計國內持有俄債的八家壽險公司，2月合計提列129.87億元。圖／聯合報系資料照
總計國內持有俄債的八家壽險公司，2月合計提列129.87億元。圖／聯合報系資料照

南山人壽今(10)日公布2月提列俄羅斯債券預期信用損失30.2億元，總計國內持有俄債的八家壽險公司，2月合計提列129.87億元。

根據各家公司公布情況，八家壽險公司平均提損率約11%，合計持有的俄羅斯債券，2月底帳面價值約1,160億元，較金管會公布的1月底數字1,382億元，大幅縮水222億元。

八家公司當中，三商美邦人壽因為部位全擺在不影響淨值與損益的AC（攤銷後成本），持有的53.8億元不受市價評價影響，八家公司裡最安全，三商壽2月並未沒提列信用損失。

從提損率來看，國泰、富邦、中壽、全球、南山，都以高標準自我要求，提損率均約13%，次為新壽約11%，台壽提約5%，八家公司提損率介於0%到13%。

從提列金額來看，依序為新壽31.6億、南山30.2億、國泰26億、富邦22億、中壽15億、台壽5億、全球700萬元，合計將近130億元。

俄羅斯 壽險公司 國泰 南山人壽

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