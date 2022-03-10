拍板！「微型電動二輪車」未來投保強制險才能上路

國內「微型電動二輪車」事故頻傳，為讓造成傷亡受害人能迅速獲得基本理賠保障，行政院今（10）日拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，未來要投保才能上路。

金管會表示，這次「強制汽車責任保險法」部分條文修正重點有五個。第一，為使因微型電動二輪車事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，增訂將微型電動二輪車視為強保法所稱的汽車，屬於強制車險的承保範圍，並應訂立強制車險契約。

第二，配合將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車的投保義務人未依規定投保強制車險的罰鍰。

第三，考量強制車險係透過強保法強制投保義務人應訂立強制車險契約，讓汽車交通事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，將未依強保法規定訂立強制車險契約的舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。

另外，考量實務上，事故當事人未出示強制車險保險證時，員警無法查驗其投保狀態，有執行扣留牌照的實務作業窒礙，因此刪除未投保汽車肇事，扣留車輛牌照至其依規定投保後發還的規定。

第四，為強化強制車險有效性的維持，增訂投保義務人於強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

第五，為配合「道路交通管理處罰條例」修正條文的施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，明定這次修正條文的施行日期由行政院定之。

金管會指出，將依行政院長蘇貞昌裁示，儘速並積極與立法院溝通協調，早日完成修法程序。