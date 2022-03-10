快訊

俄侵烏後兩國外長首次會晤 協議停火「無共識」

拍板！「微型電動二輪車」未來投保強制險才能上路

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導

國內「微型電動二輪車」事故頻傳，為讓造成傷亡受害人能迅速獲得基本理賠保障，行政院今（10）日拍板通過金管會「強制汽車責任保險法」部分條文修正草案，將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，未來要投保才能上路。

金管會表示，這次「強制汽車責任保險法」部分條文修正重點有五個。第一，為使因微型電動二輪車事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，增訂將微型電動二輪車視為強保法所稱的汽車，屬於強制車險的承保範圍，並應訂立強制車險契約。

第二，配合將微型電動二輪車納入強制車險承保範圍，明定將微型電動二輪車與汽車、機車分別列帳，以及微型電動二輪車的投保義務人未依規定投保強制車險的罰鍰。

第三，考量強制車險係透過強保法強制投保義務人應訂立強制車險契約，讓汽車交通事故所致傷害或死亡的受害人，迅速獲得基本保障，將未依強保法規定訂立強制車險契約的舉發方式，除現行攔檢稽查舉發方式外，擴大為違反道路交通管理處罰條例併同舉發。

另外，考量實務上，事故當事人未出示強制車險保險證時，員警無法查驗其投保狀態，有執行扣留牌照的實務作業窒礙，因此刪除未投保汽車肇事，扣留車輛牌照至其依規定投保後發還的規定。

第四，為強化強制車險有效性的維持，增訂投保義務人於強制車險期間屆滿逾六個月，仍未依強保法規定再行訂立強制車險契約者，主管機關得移請公路監理機關註銷其牌照。

第五，為配合「道路交通管理處罰條例」修正條文的施行日期，以及擴大舉發方式等作業準備時間，明定這次修正條文的施行日期由行政院定之。

金管會指出，將依行政院長蘇貞昌裁示，儘速並積極與立法院溝通協調，早日完成修法程序。

強制車險 金管會 保險

延伸閱讀

顧眼睛！格拉蘇蒂原創推新款SeaQ腕表「蘆葦綠」很耐看

災保法5/1上路 未加職業工會外送員可自行投保職災保險

金控大股東「干政」卻罰不到 金管會將檢討法規

性暴力犯罪防制4法 數位女力：非專法執法處理難度高

相關新聞

大股東干政！新光金老董停職三個月 新壽老董罰俸

新光金（2888）前董事長吳東進遭停職，卻在2021年10~11月干涉金控或子公司人事或經營決策，遭立委砲轟是將「手伸進...

禁大股東干政 金管會將祭「吳東進條款」

禁止大股東干政，金管會銀行局長莊琇媛說，將委託銀行公會做研究，針對沒有在公司擔任職務的大股東，如何和公司間做互動，會有三...

與吳東進開會受命不動產開發 新壽董座潘柏錚遭降薪3成

金管會去年10月底接獲民眾檢舉，前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，前年遭金管會停職後，還把手伸進新光金與新光人壽，明...

吳東進沒職務仍操縱新光金 董座許澎遭停職3個月

金管會去年10月底接獲民眾檢舉，前新光人壽董事長、新光金創辦人吳東進，前年遭金管會停職後，還把手伸進新光金，明明吳在金控...

中信布局泰國有成 推動子公司LHFG五年內轉型

中信銀去年成為泰國LHFG金融集團最大股東，正式將LHFG納為中信金子公司，中信銀總經理陳佳文今天表示，此舉是中信南進的...

富邦媒2月營收69.9億元 創歷史同期新高、年增27%

富邦媒（8454）公告2月合併營收69.9億元，再創歷年同期最佳紀錄，年增27%。累積前二月合併營收也再創歷史同期新高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。